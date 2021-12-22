【保就業計劃】涉高薪聘請親友及虛假僱傭「充人頭」　5男2女騙取保就業基金被捕

▲ 警方商業罪案調查科以涉嫌詐騙「保就業」計劃資助拘捕5男2女。（黃傑偉攝）

警方商業罪案調查科今日（22日）採取行動，以涉嫌詐騙「保就業」計劃資助拘捕5男2女，包括2名舞蹈學校及保安公司董事，被捕人年齡介乎24至59歲。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司馮培基指，政府防疫及抗疫基金於2020年4月推出「保就業」計劃，向合資格僱主發放兩期資助，僱主可向基金申請由2020年6月至11月共6個月僱員薪金補助。僱主須承諾兩項要求，包括於收取補助期間不能裁減員工人數，及補助金應全部用於僱員薪酬開支，若僱主未能履行兩項承諾，須向政府繳付罰款。

警方較早前收到保就業計劃秘書處舉報，指有公司涉嫌欺騙保就業補償資助。警方商業罪案調查科接手調查後，發現最少有2間公司涉嫌以虛假資料騙取補助。涉案公司曾經大幅削減員工薪酬及裁減部分員工，再以低薪約1,000元月薪聘請新員工，並以高薪聘請親友，及發放低至10元月薪至已離職員工戶口，以保持虛假僱傭關係，以虛假資料及員工人數作俗稱「充人頭」資料。亦有僱主提供虛假強積金供款紀錄，從而獲取政府保就業基金補助及逃避罰款。

▲ 警方商業罪案調查科以涉嫌詐騙「保就業」計劃資助拘捕5男2女。（黃傑偉攝）

警方商業罪案調查科於今日採取行動，到涉案人士住所及公司作搜查行動，以涉嫌詐騙拘捕5男2女，被捕人年齡介乎24至59歲。被捕人包括一間舞蹈學校及保安公司董事，涉案兩間公司均有申請2期保就業補助，各收到補助基金200萬元。兩間公司牽涉員工人數超過200名，期間警方檢取證物包括手提電話、相關文件及員工紀錄作調查。

警方調查相信，兩間公司沒有關連，亦未有證據顯示背後有集團操控。被捕人現正扣留調查中，不排除稍後會有更多人被捕。警方指，政府保就業基金推出是用於疫情期間協助僱主支付員工薪金，及保留有可能被裁減的員工，如果有人以欺詐手段騙取基金，警方定必繩之於法。警方重申，欺詐罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年，並呼籲市民不要因一時貪念以身試法。

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記者：黃傑偉