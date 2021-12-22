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《蜘蛛俠：不戰無歸》票房突破6884萬　摘年度中西片票房冠軍

娛樂 19:12 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《蜘蛛俠：不戰無歸》票房勢如破竹。

由湯賀蘭（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）於上週三（12月15日）上映後已氣勢如虹，掀起一陣「劇透恐慌」。這股「恐慌」帶領電影至今全球錄得超過49億港元的票房，在香港票房亦屢破紀錄。

電影在香港除開畫首日即一舉刷新今年度最高開畫及單日票房紀錄外，並打破了史上《蜘蛛俠》系列電影最高開畫週末票房，更以短短上映8日便旋即摘下本港2021年度票房冠軍之位，勢如破竹！

截至今日（22日）下午6時，《蜘蛛俠：不戰無歸》在港澳累積票房已衝破6884萬港元，相信蜘蛛俠風潮將繼續席捲聖誕及新年！

《蜘蛛俠：不戰無歸》


一眾名人看後均給予正評，其中《逆流大叔》導演陳詠燊大讚今集是史上最精彩的一集《蜘蛛俠》；名作家雲海亦表示這是《蜘蛛俠》系列當中最精彩最感人的一套！

而為迎合節日氣氛，電影公司特別精心設計了官方WhatsApp貼紙，內含聖誕祝福語及「嚴禁劇透」等有趣款式，讓蜘蛛俠與大眾共渡佳節，十分窩心。

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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