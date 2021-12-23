【珠寶展覽】Tiffany北京道旗艦店展出傳奇大師作品　Jean Schlumberger鑽飾秘密花園【內附詳情】

▲ TiffanyJean Schlumberger 愛到亞熱帶地方，迷戀當地的花朵、海洋生物和奇珍異獸，將花、鳥、風和月變成他作為繪畫師和設計師的創意舞台。

在日本文化中，「花鳥風月」這四個字可謂信手拈來隨處可見。那是植根於詩人高浜虛子提倡的「花鳥諷詠」著名理論——歌頌大自然之美侖美奐，從而喚起人應與自然抱着共生之心態。而在珠寶界中，花卉與鳥獸更是設計師的永續主題。當中，Tiffany & Co.更是以珠寶作詩的世界級能手，但今次並非談一場風花雪月的事。

只因於中國詩詞歌賦中，「風花雪月」與無病呻吟劃成等號，明代文人劉文成：「為詩者，莫不以哦風月、弄花鳥為能事……而詩之道無有能知者矣。」宋代歐陽修在《六一詩話》中，則痛批當時詩人們若不用「風花雪月山水竹石雲草霜星禽鳥」等字就不能成詩之陋習。

幸好，法國設計師Jean Schlumberger並非生於古代中國，若不，Tiffany & Co.可能錯過了一代傳奇珠寶設計師的誕生。然而，對戀棧風花雪月之美，對本是同根於地球村的人類來講，是一場歌頌與回饋大自然的集體共識吧？

▲ Tiffany & Co. 高級珠寶系列：18K鉑金鑲2顆藍鋯石（總重逾 9.49卡）及310顆圓形鑽石（總重逾 2.75卡）耳環； 18K 黃金及鉑金鑲橄欖石（總重逾 3.96卡）、48 顆圓形藍寶石（總重逾 9.71 卡）及8 顆圓形鑽石（總重逾 1.46卡）戒指；18K黃金鑲99 顆混合切割藍寶石（總重逾 24卡）及31 顆混合切割祖母綠（總重逾11卡）葡萄藤造型手鐲。（價格待定）（圖片：品牌提供）

情迷亞熱帶的少年

Jean Schlumberger 是何許人？他出生於法國紡織製造家族 ，是位創意澎湃的天馬行空設計師，二戰後創立自家珠寶工作室，以作品替自己說話的他成功俘虜商賈名流，星級女神都俯首於他的作品，如伊莉莎伯泰萊、柯德莉夏萍和積琪蓮甘迺迪等。

1956 年，他加入 Tiffany & Co.成就其人生另一光輝時期：因愛到峇里島、印度和泰國等亞熱帶地方，迷戀當地的花朵、海洋生物和奇珍異獸，將花、鳥、風和月變成他作為繪畫師和設計師的創意舞台，因利乘便（Tiffany是美國另一大珠寶廠商）得到的稀世寶石作強勁後盾。

其中至今為人津津樂道的驚世創作，是在高級珠寶設計中鑲嵌著名的 Tiffany 傳奇黃鑽。他曾經在 Ribbon Rosette 頸鏈上鑲嵌一顆 128.54 卡的彩黃鑽石，頓時成為珠寶界的一時佳話。難怪，在 1995年在巴黎裝飾藝術博物館舉辦的 Jean Schlumberger 回顧展上，品牌將此 Tiffany 傳奇黃鑽再次鑲嵌其另一傑作 Bird on a Rock 的胸針上來作致敬。

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來到2021年，Tiffany & Co. 向一代Jean Schlumberger致敬，推出全新的高級珠寶系列，以Tiffany 的寶石（如鉑金、黃金、祖母綠、粉紅色藍寶石、錳鋁榴石、紅寶石、珍珠、綠松石及鑽石等），和自家鑲嵌的工藝捕捉自然生態與植物之美。大抵，在這個時候推出此系列，是把稀有資源來一場歌頌，和以華麗方式重塑大自然的難能可貴，佩戴它們是一種最實在的珍惜吧！

Tiffany & Co.傳奇藝術大師 Jean Schlumberger展覽

日期：即日起至12月底

時間：逢星期一至日（11am-8pm）

地址：北京道１號旗艦店

查詢：3462 7148

記者：黃鑑江