【強制檢測】11個指明地方納強檢　包括國泰城及旺角油麻地4間食肆

▲ 11個指明地方納強檢，包括國泰城及旺角油麻地4間食肆等。（陳靜儀攝）

政府今日（22日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士，須於12月24日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前1宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處11個指明地方的人士需要再次進行檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

受檢人士若在12月20日22日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情如下：

1. 任何在12月10日下午12時30分至下午1時30分期間曾身處旺角豉油街50號富達大廈1樓A號鋪及2樓6號單位連平台大家樂的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

2. 任何在12月9日下午2時至下午3時期間曾身處油麻地彌敦道498–500號地鋪紅茶的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

3. 任何在11月26日至12月16日期間曾身處赤鱲角觀景路8號國泰城超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

4. 任何在12月15日下午7時至下午8時期間曾身處旺角洗衣街59號流動採樣站麥花臣遊樂場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

5. 任何在12月4日下午3時至下午4時或12月11日下午3時至下午4時期間曾乘搭任何由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼S64的龍運巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）。

6. 任何在12月15日下午2時至下午3時期間曾身處油麻地東方街9號地下生記粥麵的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

7. 任何在12月2日下午3時至下午5時期間曾身處旺角登打士街56號家樂坊地庫B01號鋪星巴克咖啡的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

8. 任何在12月3日下午6時至下午9時期間曾身處尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓city’super的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

9. 任何在12月10日下午4時至下午5時期間曾身處油麻地碧街50及52號地下OK便利店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

10. 任何在12月10日下午7時至下午8時期間曾身處油麻地彌敦道494-496號晉利商業大廈地下萬寧的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

11. 任何在12月15日下午7時至下午9時期間曾身處旺角廣華街1號仁安大廈地下6號鋪惠康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

最新熱門影片：【TOPick診症室】髖關節創傷或須做手術 骨科醫生教在家鍛鍊髖關節兩招

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津