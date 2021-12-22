【新冠疫苗】今僅5,000多人打針創一周新低　消息：明午公布擴展打第三劑復必泰安排

▲ 今僅5,000多人打針創一周新低，消息：明午公布擴展打第三劑復必泰安排 （林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，今（22日）僅5,613人打針，其中1,780人打首針，其中460人打復必泰、1,320人打科興；1,703人打次針，其中466人打復必泰、1,240人打科興；2,130人打第3針，其中541人打復必泰、1,589人打科興。

累計484萬人已打首針，佔合資格人口71.9%，其中306萬人打復必泰、178萬人打科興；461萬人已打次針，佔合資格人口68.6%，其中291萬人打復必泰、170萬人打科興；32萬人已打第三針，其中15萬人打復必泰、17萬人打科興。

另衞生署轄下的科學委員會明日開會，預計將討論擴展接種第三劑復必泰的安排，消息指，明午2時後將有記者會交代詳情。

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記者：鄧凱文