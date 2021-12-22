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【強制檢疫】兩女子違強制檢疫令　遭罰款及判守行為

社會 20:30 2021/12/22

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2名女子違強制檢疫令，今日（22日）於九龍城裁判法院被判刑。（資料圖片）

2名女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（22日）於九龍城裁判法院被判刑。

首宗個案涉及一名32歲女子，她早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫7日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年8月26日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日被判以自簽擔保1,500元，守行為12個月。

第2宗個案涉及一名59歲女子，她早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於今年8月20日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日被判罰款3,000元。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有208人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：黃穎津

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