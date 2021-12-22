【移民潮】官津、直資名校退學率升　德望學校、聖若瑟書院上學年流失逾百人

▲ 中半山傳統名男校聖若瑟書院在2020/21學年退學率達12.7%，推算涉逾100人。（資料圖片）

移民潮觸發學界退學潮未止，多間官津及直資名校退學數字均已連續兩年上升。其中直資傳統名女校德望學校上學年退學率達13.1%，推算全校一年內流失165人，包括到海外升學；屬津校的傳統名男校聖若瑟書院亦達12.7%，推算流失123人；直資聖保羅男女中學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）退學率亦推算接近1成，其中後者有97人退學，按年勁升4倍；官校皇仁書院退學率亦按年升2倍至6%。

TOPick翻查多間多間熱門學校年報，部分披露上學年提早離校（Early Exit）人數或退學率。其中黃大仙區直資名校德望學校年報顯示，上學年（即2020/21學年）退學率為13.1%，按上學年全校1,263名註冊學生推算涉約165人退學；相較前一學年（2019/20學年）退學率8.1%，增加5個百分點，並高於2018/19學年3.93%；校方在年報解釋部分學生是到英美澳加紐等地升學。

資助學校、中半山傳統名校聖若瑟書院退學率亦連升兩年，其中上學年錄得12.7%，按年增約1倍，按全校968名學生推算涉約123人退學。

同區直資傳統名校聖保羅男女中學上學年則錄得114人退學，以開學初期全校1,198名學生註冊計算，退學率為9.5%，並較前一學年78人退學，增加46%。

另一直資校、沙田香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）則於上學年錄得97人退學，較前一學年19人，大幅上升逾4倍，推算全校退學率由1.96%升至上學年9.97%；校方在報告解釋上學年退學學生主要是移居其他國家，未再如前一學年般指出退學原因同時包括在本地轉校。

至於名校林立的九龍城區，津校、傳統名女校瑪利諾修院學校上學年退學率亦高達8.4%，按年增5.4個百分點，推算涉78名學生。

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記者：馮琪雅