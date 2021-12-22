【移民潮】官津直資名校退學率均上升　德望13%　聖若瑟、聖保羅男女流失逾百人

▲ 中半山傳統名男校聖若瑟書院在2020/21學年退學率達12.7%，推算涉逾100人。（資料圖片）

移民潮觸發學界退學潮未止，多間官津及直資名校退學數字均已連續兩年上升。直資傳統名女校德望學校上學年退學率達13.1%，推算全校一年內流失165人，包括到海外升學；屬津校的聖若瑟書院退學率亦達12.7%，涉約123人；直資聖保羅男女中學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）退學率亦推算接近1成，後者退學人數更按年升4倍至97人；官校皇仁書院退學率亦按年升2倍至6%。

TOPick翻查多間熱門學校最新上載周年校務報告，部分披露該學年提早離校（Early Exit）人數或退學率，黃大仙區直資名校德望學校上學年（即2020/21學年）退學率為13.1%，按全校1,263名註冊學生推算，涉約165人退學；相較前一學年（2019/20學年）退學率8.1%，增加5個百分點，並高於2018/19學年3.93%；校方在年報解釋部分學生是到英美澳加紐等地升學。

中半山資助傳統名校聖若瑟書院退學率亦連升兩年，其中上學年錄得12.7%，按年增約1倍，按全校968名學生推算涉約123人退學。同區直資傳統名校聖保羅男女中學於上學年亦錄得114人退學，以開學初期全校1,198名學生註冊計算，推算退學率為9.5%，並較前一學年78人退學，增46%。

熱門官中退學數字呈升勢 皇仁書院按年增兩倍至6%

另一直資校、沙田香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）則於上學年錄得97人退學，較前一學年19人，大幅上升逾4倍，推算退學率由1.96%，升至上學年9.97%；最新學校報告解釋，上學年學生主要是移居其他國家，但未再如前一學年報告般指出，退學原因同時包括在本地轉校。至於九龍城傳統名女校瑪利諾修院學校，上學年退學率亦高達8.4%，按年增5.4個百分點，推算涉78名學生。

多間熱門官中退學數字亦趨上升，有「狀元搖籃」之稱的皇仁書院上學年退學率約6%，推算涉約47人，較前一學年約2%，大增兩倍。英皇書院中一級退學率最高，達8.3%，較前一學年0.7%按年增逾10倍；中二及中三亦分別有3.5%及4.5%，全校整體退學率為3.3%，按年增1個百分點。油尖旺區熱門英中伊利沙伯中學上學年則有26人退學，按年增近半。

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記者：馮琪雅