【網民熱話】女子港鐵衝車門名牌手袋被夾住　無奈大嘆：我個袋3萬幾架

▲ 影片中一名女子疑因衝車門，手袋肩帶不慎被地鐵車門夾住。

乘搭港鐵時，往往有人趕在車門關閉前上車。惟近日網上流傳一段影片，影片中一名女子疑因衝車門，手袋肩帶不慎被地鐵車門夾住，令手袋要在車門外享受一段「極速之旅」。

影片中，有疑為手袋主人的女聲大嘆：「唉，激死！」指誤以為手袋被夾，車門應會打開。隨後在地鐵進站時，手袋與站內玻璃門碰撞，傳出一陣「啪啪」聲，手袋內物件懷疑隨之掉落在路軌，引發車廂內眾人齊聲驚呼。

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懷疑為手袋主人的女聲頓時驚呼：「我個袋玩完啦，3萬幾蚊架！」在列車停站時，事主終於取回手袋。影片中所示，手袋外表大致無損，但內裏已是空空如也。車廂內其他乘客表示：「你真係要搵職員啦！」

據了解，該手袋為Celine Classic Box，價值港幣34,500元。

影片上載後，有網民表示：

衝車門嘅代價

搭地鐵最要拖實小朋友，拖實手袋，宜家袋又爛，野又跌晒

一陣度門又甩，投訴無門

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記者：黃穎津