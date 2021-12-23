【藝術展覽】漫畫家黃玉郎首度入選全球水墨畫500強　銅鑼灣中央圖書館5千呎水墨空間展出【內附詳情】

▲ 黃玉郎首次踩過界繪畫水墨畫，效果相當理想，其獨特的畫風及個人風格令他的作品成功於3000幅水墨畫中脫穎而出，入選第二屆「全球水墨畫大展」。（展覽提供）

為承傳中國藝術文化，推動香港水墨藝術發展及文化交流，由藝育菁英基金會主辦，香港歷來最大的水墨畫展覽——「全球水墨畫大展」將於2021年12月25日至2022年1月21日，在香港中央圖書館展覽館舉行，大家可置身於5,000呎的水墨空間之中，感受結合傳統畫功與清新創意的當代水墨藝術。展覽精選逾500幅水墨傑作，分為「人物、花鳥、山水、動物及現代」五大範疇，並分為三期於場內展出。

今屆展覽再次與香港都會大學合作，將傳統水墨畫融合現代科技，以動畫及AR（擴增實境）等多媒體技術呈現水墨藝術。參展水墨畫家包括黃永玉父子、王無邪、何家英、黎明、胡宇基、馮大中、趙建成、胡永凱、黃玉郎、熊海父子、何百里父子、高杏娟、王秋童、林天行、靳埭強、楊頌雅、陳勉良、朱潔儀、宮雪花等；此外，刺繡藝術家周雪清教授更用上雪花針法（非遺項目），並運用達87種色線及多種刺繡針法將水墨大師作品化成刺繡藝術，以不同形式展現水墨之氣韻。

▲ 黃玉郎初試啼聲，首次踩過界繪畫水墨畫。（本報資料圖片）

漫畫家黃玉郎踩過界繪水墨畫

香港漫畫界一代傳奇人物的黃玉郎，13歲投身漫畫業，被稱為「漫畫界教父」，他的作品正是當代藝術表表者之一。而「傳世價值」一詞令他心動，決志以其藝術天份及經驗技術，投身於當代藝術的洪流中。他初試啼聲，首次踩過界繪畫水墨畫，效果相當理想，其獨特的畫風及個人風格令他的作品成功於3000幅水墨畫中脫穎而出，入選第二屆「全球水墨畫大展」。

▲ 陳勉良於17歲隨畫家何百里學畫，擅長繪畫山水畫和自然寫生。（本報資料圖片）

香港演員兼國畫大師陳勉良

香港演員及國畫大師，他卧虎藏龍，首次參展「全球水墨畫大展」便成功入圍。自17歲始習嶺南畫，1971年入選香港當代雙年展，1973年榮獲全港青少年書畫比賽國畫獎，入選第27屆台灣省美術展。及後參與澳洲雪梨金獎展、亞太水墨展、美國富達盃幻燈大獎展、香港九七回歸畫展、第9屆、11屆、12屆全國美術邀請展、番禺、新會、崗城、廣州藝術交流展、廣州華人藝人藝術節交流畫會，香港蘭亭學會廣東畫院及北京藝術院展覽。 2019年3月由普藝拍賣行主辦，陳勉良從藝半世紀回顧展「墨靈青丘」畫展。 獲多個文化機構及私人收藏，有設室授教國畫，曾出版《陳勉良近作集》。

▲ 朱潔儀的作品「十全十美」。（取自FB）

前港姐亞軍朱潔儀醉心藝術

至於1989年香港小姐亞軍朱潔儀（Donna），2000年淡出娛樂圈，且修讀香港城市大學及香港中文大學開辦的藝術課程，拜師王無邪研習書畫。作品先後在北京、上海、澳洲、日本、韓國等地展出，獲寧波美術館、北京恭王府與新加坡中山紀念館收藏，書法作品更獲武俠小說泰斗金庸盛讚。今次，朱潔儀憑水墨作品《愛慕》入選全球水墨畫500強。

「全球水墨畫大展」2021

地點：香港中央圖書館展覽館

日期：2021年12月25日至2022年1月21日

第一期：人物、花鳥（2021年12月25日至2022年1月2日）

第二期：山水（2022年1月4日至11日）

第三期：動物、當代（2022年1月13日至21日）

編輯：葉翠華