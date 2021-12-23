【桃色事件】女粉絲向JJ發文控訴被冷暴力　林俊傑公司發聲明駁斥造謠

王力宏與李靚蕾離婚後，「蕾神」李靚蕾出撃發文揭破王力宏真面目，搗破了王力宏「優質藝人」形象。與王力宏同為華語樂壇「四大才子」的陶喆過往被爆出外遇、林俊傑（JJ）也沾上桃色新聞，只剩下周杰倫被稱為「最後一片淨土」。

在昨晚（12月22日）微博流傳一篇有關JJ的曖昧帖文，該粉絲聲稱在新加坡等了JJ一個月。但內容未有前因、故事背景，同時又激起網民的好奇心，話題也登上微博熱搜榜。JJ的工作室於昨晚於微博、Instagram發出聲明，駁斥無端被造謠。

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網民曖昧點名JJ

網民「C-peaceful-and-quiet101」透露自己已在新加坡等待了1個月，又請JJ的親友向他轉達近百條訊息，網民寫道：「在成年人的世界裡，一直沈默、冷處理，是最不好的做法。」、「我想連仇也算不上…有企圖嗎？很早我們就討論過這個問題，簡簡單單。答案在我們心裡」、「但一定有我的責任失誤，錯信一個人，苦了大家」、「最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了」。

網民同時上載新加坡的風景相、聖誕曲奇的圖片，兼且標記自己身在新加坡。

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JJ經公司發聲明

林俊傑的工作室於昨晚發出聲明，當中寫著懇請所有的媒體、帳號主停止以不實也提不出具體證據的影射，「不論具名不具名，各位的鍵盤都是鋒利的刀刃。」又提到JJ一直努力以音樂、作品，踏踏實實地存在著，指媒體「有新聞，先寫再說，寫完再來問回應」、「有『瓜』，先轉再說，等官方回應」是非常不負責任。

JJ與公司對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應：「是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的，也並不代表著對於惡劣侵權者的縱容！」

最後更提到「有證據就請檢舉」：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。」

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曾捲桃色新聞

JJ於今年10月捲入「偷食」事件，事關有「台灣最美性學博士」之稱的許藍方被爆偷食已婚男，連繼而再被爆出她過去曾向一名情夫透露自己圈中追求者甚多，JJ亦被指是其中一名追求者，令林俊傑的經紀公司否認事件。

今年8月，吳亦凡因桃色事件被北京警方拘留，JJ、潘瑋柏被指有份參與「選妃潛規則」，後來二人在各自的微博上發聲明指消息毫無理據。

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JJ被指Unfo王力宏

JJ的公司較早前都曾經發聲明，由於王力宏被爆醜聞後，有網民發現周杰倫、JJ先後取消追蹤王力宏的Instagram，指兩人要與對方劃清界線，但後來有網友發現「林俊傑本來就沒有關注王力宏，連微博、IG都沒有」。

林俊傑公司為此發聲明澄清，指JJ本來就沒有關注王力宏的微博及Instagram。