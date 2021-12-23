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【國殤之柱】港大國殤之柱已被移離校園　據報會先存放安全地方

社會 09:56 2021/12/23

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港大國殤之柱已被移離。（《學苑新聞》Facebook圖片）

香港大學學生會學苑今日（23日）表示，約凌晨３時起，國殤之柱的部件被分別包上白色物料，並移上貨櫃。至大約6時，相信最後一件部件，即國殤之柱的底座，亦被移走，早上近7時載有國殤之柱的貨車已駛離校園。

香港大學學生會學苑表示，有消息指校委會周三（22日）就國殤之柱事宜召開會議，會上投票通過將國殤之柱移離香港大學校園，消息人士指，校方計劃將國殤之柱存放於安全地方，並在法律程序及情況容許下，另行安排擁有人取回。

高約7米的國殤之柱象徵悼念六四事件，由高志活製作並贈予支聯會，1997年回歸前由港大學生會移到校園內存放，其後經港大學生會全民投票通過永久擺放在港大黃克競樓平台位置。港大學生會在每年六四，亦有洗刷國殤之柱的傳統。

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責任編輯：余思嵐

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