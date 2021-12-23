【國殤之柱】港大將「國殤之柱」移離校園　校方：從未批准放置　

▲ 港大校委會決定移走處於校内「國殤之柱」雕像。（資料圖片）

香港大學校務委員會（校委會）今日（23日）表示，在122日（星期三）的會議，決定移走處於校園内、名為「國殤之柱」的雕像。該雕像已日久老化。在參考獨立法律意見，並進行風險評估後，校委會衡量了大學的整體利益，作出此決定。



大學從未批准任何個人或團體在校園放置該雕像，亦有權隨時採取適當行動處理，又指極為關注雕像狀況欠佳所帶來的潛在安全問題。而根據大學最近諮詢的法律意見，認為繼續容許該雕像於校園展示，會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險。



校委會指示大學在移除雕像後妥善跟進，並就適當的安排繼續尋求法律意見。

早在校方發出聲明前，香港大學學苑新聞在（23日）凌晨表示，國殤之柱的部件被分別包上白色物料，並移上貨櫃。至大約6時，相信最後一件部件，即國殤之柱的底座，亦被移走，早上近7時載有國殤之柱的貨車已駛離校園。

▲ 港大國殤之柱已被移離。（《學苑新聞》Facebook圖片）

高約7米的國殤之柱象徵悼念六四事件，由高志活製作並贈予支聯會，1997年回歸前由港大學生會移到校園內存放，其後經港大學生會全民投票通過永久擺放在港大黃克競樓平台位置。港大學生會在每年六四，亦有洗刷國殤之柱的傳統。

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責任編輯：余思嵐