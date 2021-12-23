【明星豪宅】梁洛施為李家誕三子傳收億元分手費　Isabella騷愛貓照隱世大宅曝光

▲ 梁洛施隱世大宅曝光。

早前推出電影新作《第一爐香》的梁洛施（Isabella）生活再次受到大眾的關注。現年33歲的Isabella為富豪李澤楷誕下三子，外傳梁洛施獲得上億元的分手費，近年返港定居的她，亦被指居於大浪灣道私隱度極高的超級木屋大宅。

成為貓奴的Isabella近年在其社交平台的「曬貓」照，卻意外令大宅曝光。

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貓奴愛心爆棚

Isabella於2018年帶同三子由加拿大返回香港定居，深居簡出的她間中會在社交網站更新她的生活狀況。愛上運動和登山的Isabella早前在行山期間見到一對被遺棄的貓咪，愛心爆棚的她決定把牠們帶回家，並改名為Milo與Mila。

頓時化身為貓奴的Isabella，社交網站馬上多出了許多「曬貓」的照片，同時亦因此把她現居的大宅內部曝光。愛曬太陽的貓咪經常在窗邊活動，Isabella拍下愛貓在窗邊的照片，見到大宅面對著一大片樹林，環境清幽同時私隱度極高。

現年33歲的Isabella為了幫補家計，早於12歲、讀完中一便開始其模特兒的工作，15歲加入了英皇娛樂，於2007年19歲之齡開始與富豪李澤楷拍拖，翌年戀情公開後，Isabella透過事務律師致函英皇娛樂解約。

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被封為「超級木屋」

2009年Isabella在加拿大為李澤楷誕下長子李長治，翌年再誕下一對雙胞胎男嬰，二人一直未有結婚，直到2011年Isabella發聲明表示與李澤楷已經分手，並會共同撫養三名孩子。

當時有傳Isabella收到高達五億港幣的分手費，並收下李澤楷位於石澳大浪灣道12號的「超級木屋」大宅，該大宅花費8年時間興建，佔地超過兩萬呎，再加上3萬7千呎的室外花園，耗資超過3億元建成。由於木屋的主要建材為美國入口的紅木，因而被封為「超級木屋」。

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