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【聲夢傳奇】張寶兒點評女團After Class成員打扮　炎明熹玩vintage未來感Chantel突顯甜美

娛樂 11:41 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

張寶兒為聲夢女團After Class擔當形象顧問，構想以「型」帶出整體感覺。

張寶兒，她的工作除了是TVB女演員兼節目主持之外，另一面向更是香港人氣女團After Class的形象指導。

別以為做形象指導是件優差：因那不是到時裝店買衣服般容易：要懂衣服潮流，也要懂張羅潮衣美絹的人情世故，還有當中時間上的安排和物流，統統都可為此折騰很多時間，偏偏，卻沒有撲熄張寶兒心中的一團火：「現在可一嘗替女團扮靚的機會，怎能放手呢？」

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所言的女團正是聲夢旗下的After Class，接手後的第一件事是跟各位傾談，了解其個人特質和性格，才去決定用甚麼衣着突顯他們的形象。

這班聲夢小朋友各具獨特的個性，我只希望利用衣着幫幫他們，在觀眾／歌途前能留下印象，出來效果更加好，我已心滿意足！

After Class逐個評

當要替炙手可熱的聲夢女團After Class做形象時，既興奮也緊張，她說：「為女團擔當形象顧問，關鍵是要配合4人整隊出來的味道，既要互相配合又要各具個人特色，當初我只想用『型』這個元素去構思，希望出來感覺，歌迷會喜歡啦！」

炎明熹Gigi@After Class：Materiel Tbilisi黑色連身裙（from Harvey Nichols），Dior配飾。（圖片：受訪者提供）

炎明熹Gigi

張寶兒點評：Gigi很獨特，可以好文青和型格，可塑性很高，可以玩一些vintage感覺，又可以很有未來感，幫她做造型時會特別強調這種感覺！

姚焯菲Chantel@After Class：Rosie Assoulin黑白連身裙（Harvey Nichols）。（圖片：受訪者提供）

姚焯菲Chantel

張寶兒點評：Chantel給我的印象，是位很活潑的公主，讓我聯想到BLACKPINK 的JENNY。她很sweet，但我不想她只走這條路線，某程度上反而只局限她的形象，所以加點Rock味感覺的衣服，甜美搖滾那一種！

詹天文Windy@After Class：EENK白色緄黑邊背心，白色公主袖上衣（stylist's own）。（圖片：受訪者提供）

詹天文Windy

張寶兒點評：Windy的形象很有女王性格，有種公爵的貴氣，有性格的樣子，可玩不同玩味的。她的缺點同樣也是優點，就是較A字膊，所以穿墊膊款式的衣服時會非常好看。相反我膊頭較橫，穿上來不及她好！

鍾柔美Yumi@After Class：白色上衣，黑色吊帶短裙（stylist's own）（圖片：受訪者提供）

鍾柔美Yumi

張寶兒點評：Yumi的身形像衣架，手長腿長，可塑性很高，很喜歡幫她做dressing。她得天獨厚的地方，是能穿日本渉谷系的衣服卻不失高貴感，能把bling bling的配飾不會弄得過於成熟！

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

撰文 : 黃鑑江

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