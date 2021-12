▲ 《奇異博士2︰失控多元宇宙》官方預告登場。

《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)在港收逾6千萬,成年度中西票房之冠,而緊接下一齣上映的Marvel大片《奇異博士2︰失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)首條預告亦在昨晚曝光。

《奇異博士2》劇情延續《蜘蛛俠:不戰無歸》,因奇異博士為幫蜘蛛俠而打開了多元宇宙打開,令現實時間線難以回復正常。因感事情一發不可收拾,奇異博士於是尋求紅女巫幫助,合力糾正多元宇宙的缺口。

▲ 紅女巫力量提升。

今次《奇異博士2》中出現的紅女巫,在預告跟奇異博士說之前犯了錯誤,這便跟Disney+劇集《溫黛與幻視》(WandaVision)故事銜接。

▲ 奇異博士遇上邪惡版。

劇情中多元宇宙出現不同變奏,更出現了邪惡版「奇異博士」,並指現時時間線的奇異博士是最大威脅,而邪惡奇異博士角色曾出現在動畫《無限可能:假如…?》(What If...?)。

