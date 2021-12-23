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【品德家教】任由1歲半女兒港鐵車廂攀爬　媽媽拍片分享︰小孩要玩沒辦法

育兒經 11:32 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

有媽媽任由1歲半的女兒在港鐵車廂內攀爬。

雖然小朋友活潑好動，但在公眾場地必須遵守秩序及注意安全。一名網民日前於社交媒體指，有媽媽任由年僅1歲半的女兒在港鐵車廂內攀爬，她沒有阻止之餘，更拍片與一眾網民分享，引來不少人抨擊。

有網民昨日（22日）於facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」上載有關影片，批評「究竟呢啲人點樣做人阿媽？」兩段影片均來自影音平台抖音（TikTok），該名媽媽透露女兒現在1歲7個月大，又hashtag「地鐵隨拍」、「上熱門話題」，並稱影片能否爆紅要靠大家點讚。

女童沒穿鞋襪爬玻璃隔板

從約10秒的影片可見，一名身穿粉紫色上衣、白色底黑星星長褲的女童，沒穿襪子及鞋子，在港鐵車廂座位旁的玻璃隔板上攀爬。她雙手握著兩旁的扶手借力，雙腳開始出力往上爬。

另一畫面是一名看似是外傭的女子，以手托住女童臀部，幫助她爬上玻璃隔板頂部，此時女童雙手已緊抓頂部位置。該名媽媽先後兩次發布同一影片，似乎很想與網民分享女兒如何身手敏捷，卻又無奈寫下「搭地鐵都不能讓我省心」。

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最新影片：童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜 媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子

網民︰以為塊玻璃係防彈唔會爆？

不過網民對女童的行為毫不讚賞，更認為媽媽沒有管教女兒，不應任由她在車廂內攀爬，而且在玻璃隔板上爬非常危險，一旦玻璃爆破，女童便遭殃了。有網民好心提醒媽媽此舉不當，媽媽卻回覆「小孩很固執，一定要玩，沒有辦法」。

有網民表示，「不知所謂」、「仲要拍片公開」、「佢以為塊玻璃係防彈唔會爆？」點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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