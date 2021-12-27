【正能量】失胎夫婦多自責難釋懷　安寧社工：有句安慰話絕不能說

▲ 註冊社工Arnold表示，比較起一般喪親者，天使爸媽的傷痛更為複雜，也更難令旁人理解。

失去親人的哀痛，即使未經歷過，大部分人也能體會。但失去腹中胎兒的痛，很多時因為孩子尚未出世，即使是家人也難以明白。作為資深註冊社工的梁梓敦（Arnold），一直專注於哀傷輔導，過去多為臨終病人及其家屬服務。3年前一次偶然的機會，接觸到「天使爸媽」，赫然發現社會在這方面的支援嚴重不足，決定為他們爭取應有的權利，並讓大眾更了解他們的需要。

香港每年約有7萬多名孕婦，當中約6萬多名順利生下BB，即是說大概有多達1萬位準媽媽流產或人工流產。

因為數據沒有分開人工流產和自然流產，所以難有準確的數字。Arnold指：「但即使只佔當中三成，每年也有3,000名左右的父母，要面對失去BB的痛苦。然而香港過去至今也沒有專門的機構能提供支援，不論是處理遺體、心理輔導等，可想而知天使爸媽們的無助。」

即使資深社工如Arnold，也坦言自己過去對天使爸媽幾乎全無認識。「讀書時沒有學過相關知識，這幾年來不斷接觸他們，多了解、多溝通，再和同事一起討論，才掌握他們的需要，以及他們面對的困境。」回想第一次的約談，Arnold最大的感觸是：「我聽那位天使媽媽告訴我，她的心情、她的傷痛，立即就肯定她是一位喪親者。而且明明他們的需要很大，大家卻忽略，或不知道他們的需要。」

▲ 縱然是傷心的經歷，但不少天使爸媽仍願意分享自己的故事，希望給予同路人支持的力量。（受訪者提供）

接觸後發現支援不足

剛好那位天使媽媽在一個基督教網台做節目主持，那次約談後，她邀請Arnold合作，以社工的身份和角度，找不同的天使爸媽作嘉賓，既幫助他們，也讓大眾對此議題有更多的認識。「第一次做了13集，後來再加做多一季，共做了26集。就是在那過程中，我自己也認識了愈來愈多的天使爸媽，愈來愈感受到他們的需要。」

Arnold口中天使爸媽的需要，不只是一般喪親者的哀傷輔導，更涉及殯儀諮詢，甚至是治喪陪伴，或建立互助、治療小組等。「我不久前陪過一對父母到私家醫院領取BB的遺體，那個情況惡劣得令人不可置信。」

父母事前用心準備了一個鞋盒，裏面用很漂亮的白布細心鋪好。但去到醫院，只見一個非醫護人員，用膠袋裝着 BB遺體，然後臍帶還未剪，身上還有血迹，就這樣隨手將BB放進盒子。

Arnold說着語氣也禁不住變得激動：「你想想父母要再次踏進醫院，親手接過BB遺體，已經是非常難過的事，還要面對這樣的狀況。我當下立即告訴那位員工：『我們不懂得剪臍帶，有甚麼事醫院是否要負責？』結果才由護士來剪臍帶，抹乾淨BB的身體。」Arnold忍不住慨嘆：「試想若那對父母沒有人陪伴，就只能獨自面對那個境況，會是多麼無助和崩潰。」他強調，即使不是社工，若有家人或朋友陪伴在旁，對天使爸媽來說也是莫大的支持。

▲ 梁梓敦應出版社邀請，今年創作了一本以天使爸媽為對象的繪本故事書《我永遠是你們的孩子》。（受訪者提供）

嚴重自責難釋懷

比較起一般喪親者，天使爸媽的傷痛更為複雜，也更難令旁人理解。「幾乎每一對天使爸媽都會自責，尤其媽媽，因為事實上很多流產是沒有原因的，亦正正因為沒有原因，更容易令他們有很多聯想，甚至不斷懷疑自己，這種自責的情感比一般喪親者更為強烈。」

Arnold舉例解釋：「如果是一位長輩，或本身有長期病患，他的離逝當然會令親友難過、不捨，但不一定會自責，因為大家知道他是因病離開，不會認為是自己導致。相反BB的離世，很多時父母都會認為是自己的問題，這讓他們更難面對。」

除了自責，旁人難以體會的，是天使爸媽們內心的巨大失落。「那是一種很美好、很長遠的期望的落空。每一對懷孕的夫妻，都對未來充滿期待，會想像很多孩子出生後的境況，而且更會作很多準備，但一下子全部變為不可能發生。我不敢說這種失落比其他親人離世更大，但絕對是很大、很難釋懷。」

這一兩年，Arnold邊輔導天使爸媽，也同時積極做公眾教育，希望讓大眾認識天使爸媽的需要，一起成為支持的力量。「很多時我們會好心做壞事，目的是好的，但不知道方法，反而對對方說了、做了傷害性的事。最常見如：

「不要緊，你們還年輕，下次再生一個就可以。」但這樣的安慰說話，其實最具殺傷力。因為BB不是可以取代的東西，就算往後真的再生一個小朋友，不代表離開的那一個就不存在。

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鼓勵陪伴勝過忌諱

他坦言，別人說甚麼無法控制，所以他會特別注意為天使爸媽做好心理準備。「我一般會建議由丈夫做主動，為太太擋。例如先告知身邊的親友，太太現在的心情如何，那些說話盡量不要在她面前說。」但亦有不少情況是親友怕觸動對方，反而變得忌諱。Arnold解釋：「我們經常說，其實不用怕觸動對方而選擇連安慰也不敢。就像失去BB後的那個母親節、父親節，很多人都會避開，但其實對天使爸媽來說，即使沒有人提，他們又怎會不想起？反而在這個時刻，能夠給予他們一份肯定、一句關心支持，更能幫助他們。」他強調：「很多時陪伴，就是最好的支持。」

哀傷沒有期限，而且每個人需要的時間都不同，即使是同樣失去孩子的夫妻。Arnold分享最近接觸到的一個窩心例子：「大多數的爸爸都比媽媽更快平復，因為懷孕的是媽媽，連繫比爸爸強。但這一次卻是太太比先生早平復，令爸爸覺得難過。我聽到後就問這位丈夫，失去BB後，他做了甚麼？」一問之下，才知道原來是先生的付出，令太太改變。

「本來他每天要加班到晚上八、九點，太太流產後，他希望陪太太多一點，便天天準時6點下班，甚至當有同事在5點多找他，都會跟對方說：『明天再找我，我要回家陪老婆。』回家後，他會花一個小時抱著太太，和她聊天，天天如是。很明顯，是他的努力，讓太太的情感得到很好的安慰和支持，令她可以很快走出哀傷的情緒。當我告訴那位先生：『是你的努力幫助了她。』他馬上就釋懷了。」

▲ 「永續愛」屬於聖公會聖匠堂近年新成立的服務組織，專為失胎爸媽提供各種支援以及輔導服務。（曾耀輝攝）

以童話治癒天使爸媽的心

「原來在格陵蘭有個關於北極光的傳說，指極光是代表已經離開了的BB的靈魂。」Arnold今年創作的一本繪本《我永遠是你們的孩子》，以天使爸媽為主角，講述一對住在北極，失去了BB的熊爸爸、熊媽媽。故事中有個屬於北極熊的傳統-每年北極光出現的時候，村落中的熊爸媽都會帶着那一年出生的寶寶一起欣賞。「我完成這本書後才意外發現這個格陵蘭傳說，有種奇妙的巧合。」

書中刻意沒有說明，熊媽媽因為甚麼原因而流產，如同現實生活中的無可考究。從一開始知道懷孕的喜悅、期待，到後來的傷心，至最後的釋懷，溫柔又真實地講述一個充滿愛的故事。

說是繪本，但卻是一本為大人而創作的書。

「我希望通過這個童話故事，鼓勵天使爸媽，也讓他們明白，他們的確是父母，不必懷疑、不用否定自己和孩子的連繫。而且這種連繫是一輩子的，他們可以一邊帶著對孩子的思念，一邊好好地生活下去。」

記者：王嵐