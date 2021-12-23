【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括一名機組人員 均帶N501Y變種病毒
社會 14:21 2021/12/23
本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，新增2宗輸入個案，至今本港個案累計12,551宗，包括12,550宗確診個案及一宗疑似個案。
新增個案均為輸入個案，全部涉及N501Y變種病毒株的感染：
- 第12,555宗：27歲女子，無病徵，12月19日從英國經航班VS206抵港，入住新蒲崗香港九龍貝爾特酒店；分別於4月27日及5月18日在香港接種兩劑復必泰
- 第12,556宗：36歲男子，為機組人員，無病徵，12月22日從埃塞俄比亞、愛爾蘭、加拿大、塞內加爾及比利時 經航班ET3708抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；分別於5月23日及6月15日在埃塞俄比亞接種兩劑國藥
政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士，須於12月24日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】
最新影片推介：
一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：陳正怡