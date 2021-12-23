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【新冠肺炎】新增2宗輸入個案包括一名機組人員　均帶N501Y變種病毒

社會 14:21 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，新增2宗輸入個案，至今本港個案累計12,551宗，包括12,550宗確診個案及一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，全部涉及N501Y變種病毒株的感染：

  • 第12,555宗：27歲女子，無病徵，12月19日從英國經航班VS206抵港，入住新蒲崗香港九龍貝爾特酒店；分別於4月27日及5月18日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12,556宗：36歲男子，為機組人員，無病徵，12月22日從埃塞俄比亞、愛爾蘭、加拿大、塞內加爾及比利時 經航班ET3708抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；分別於5月23日及6月15日在埃塞俄比亞接種兩劑國藥

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士，須於12月24日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：陳正怡

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