▲ 《尼羅河謀殺案》

推理電影《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)製作的《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)繼續星光耀耀群星參演,但因為受疫情影響打亂上映時間,現在鐵定明年2月10日在香港上映,最新預告亦正曝光。

《尼羅河謀殺案》由簡尼夫伯納 (Kenneth Branagh) 繼續自導自演神探約喬魏柏賀,破解尼羅河豪華郵輪上的神秘謀殺案,片中還有兩大性感女神「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)、Netflix《性愛自修室》(Sex Education)愛瑪麥基(Emma Mackey)參演。