【新冠肺炎】輝瑞新冠口服藥獲美國FDA緊急援權使用　對Omicron變種病毒有效

▲ 輝瑞新冠口服藥獲美國FDA緊急援權使用。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）周三（22日）表示，其口服抗新冠病毒藥「Paxlovid」獲美國食品藥物管理局（FDA）批准緊急授權使用，成為全美首款居家治療新冠藥物，且對Omicron變種病毒同樣有效。

據路透社報道，輝瑞的臨床數據顯示，Paxlovid對於預防高風險患者住院及死亡的保護力達90%，而最新的實驗室數據亦顯示，該藥對於Omicron病毒的效果不變。

Paxlovid適用於12歲以上，體重不低於40公斤（約88磅），且有高風險發展成重症的患者。該藥只能通過處方獲得，患者宜在確診感染新冠病毒及出現症狀5天內盡快服用，每12小時服用一次，療程持續5天。

最新影片推介：

輝瑞表示，已準備好將藥物運送到美國各地，並在2022年將生產量由現時的8000萬個療程，增至1.2億個療程。美國政府早前已與輝瑞簽署合約，認購1000萬個療程的藥物，每個療程為530美元（約港幣4134元）。

除了輝瑞，FDA亦正審視由美國藥廠默沙東（Merck & Co.）研發的口服藥物「Molnupiravir」成效。初步數據顯示，該藥可降低高風險人士住院或死亡的機率約30%。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣