【職場文化】80後本地建築設計師分享職場錦囊　現世代職場首重Slash技能

▲ 本地年輕建築設計師黃鋈暉獲不少海外和本地獎項，今年更與朋友開設公司。（湯致遠攝）

說起香港建築，最標誌性的往往是高聳入雲的摩天大樓，但藝術或文化相關的則少得可憐。近年新建的M+或戲曲中心，不是由外國建築公司負責，就是本地和外地合作，鮮有由本地建築師，甚或年輕本地建築師操刀。年輕建築設計師黃鋈暉（Arnold）在國際以及香港的建築設計賽事獲獎連連，也慨嘆要在本地建築設計行業發展非常不易，需要不斷尋找機遇。

要成為建築設計師，首先要喜愛畫畫。「我小時候已經很喜歡畫畫，但沒有想到那麼遠。中學時讀的是理科，也有修Art。那時便有掙扎應該像其他同學那樣投身金融，抑或選擇做設計。後來，發現建築同時包含了自己喜歡和擅長的東西，就是理科和設計。」他笑言，後來想起自己從小時候就一直很喜歡玩LEGO，會覺得中銀大廈很漂亮。

高中在英國讀書的Arnold，雖然選讀理科，但熱愛藝術，將大部分時間花在藝術學院。「當時身邊的同學都在畫畫，我就在做雕塑。後來，在要選擇大學科系的最後一刻，就下定決心讀建築。一來自己喜歡，二來也是一門專業，收入會較藝術穩定，雖然不會發達。」他直言自己是理性實際的人：「有熱情固然重要，但也要搵到食！」

▲ 黃鋈暉（左）與陳俊宇、葉希芃設計出的第一代「玻璃磚」。（受訪者提供）

年輕建築師難獲青睞

回港升讀香港大學建築系，畢業後更曾經在日本和荷蘭工作，國際經驗不少，甚至在去年獲得香港建築師學會的青年建築師獎。如此履歷，理應有源源不絕的機會，但事實卻不然。「在香港發展是困難的，而且其中一個原因是年輕，或可以說是資歷比較淺。當我們出去開會時，會感覺到其他人因為你的年紀而take you less seriously。」Arnold笑笑說不知道是好事抑或壞事，但自己的確常被認為比實際年齡細。「很記得我在荷蘭工作的時候，明明我已經畢業兩三年，在公司也做了一年時間，還是會被誤認是實習生。所以，後來我就留起鬍鬚，令自己看起來成熟一點。」

今年4月，Arnold和朋友合資創立自己的建築設計公司，希望能有更大的發展空間，以及自主性。「我們算很幸運，在初期得到一個海邊3層別墅的項目，才促成我們辭職開公司。事實上真的很難接到一些建築項目，要如何才能讓發展商多考慮我們本地年輕建築設計師，我想這是最大的一個困難。其實不只是住宅建築，只要是一些大型的建築項目，你看像近期的M+、戲曲中心、大館等，幾乎全都是請外國建築師負責。」

創作港島東岸標誌裝置

即使暫時未有心目中的建築項目，但Arnold和拍檔一直未有停下來。「其實近年也的確多了很多機會，政府舉辦了各種類型的比賽，讓本地年輕建築設計師有更多機會去發揮，例如今年在維港旁的一個休憩裝置，以及港島東岸公園的大型裝置等。」

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位於炮台山的臨海公園，近日成為港島東區居民的消閒熱點。當中最令人眼前一亮的，自然是海旁那15個英文字母「VICTORIA HARBOUR」。「我們設計的時候刻意將字母縷空，希望讓大家可以『走進去』，不必爬上字母才能打卡拍照，雖然後來我們發現大家還是會照樣『攻城』。」Arnold坦言雖然並非建築項目，但這種置於公眾空間的裝置，更令他們感到滿足。「看見一家大小，或狗狗在當中快樂地享受，那種滿足感原來更大。」

作為建築設計界的小前輩，Arnold寄語有志投身行業的學生：「對建築有興趣的話，不要只顧鑽研建築，反而要多開拓自己的視野。現在的行業已經不同，我們不只是一個擁有專業技能的人，反而更應是一個Slasher（斜槓族）。畫圖的技巧不是最重要，同理心、理解力更重要。因為可能這一次你為商場設計，下一次為公眾設計，或以後為發展商設計。每一次的工作都需要同理對方，理解對方，這樣才能設計出真正適合對方的作品。」

幻彩再生玻璃冰屋

Arnold和陳俊宇、葉希芃同樣畢業於香港大學建築系，3人畢業後雖然分別在不同建築事務所工作，但不時在建築和設計相關的研究、活動、展覽及比賽相遇。

而他們第一次的合作關係則始於4年前綠在區區灣仔區比賽。「因為灣仔區很多酒吧，我們便想到『取之灣仔，用之灣仔』，用玻璃樽作為建築原材料，製作玻璃磚建築物。」當年的作品意念獲得評審讚賞，但同時亦被質疑玻璃磚的可行性。3人未有言敗，繼續向玻璃磚方向研究。第二年找到一家工廠合作，製作「爆玻璃機」。Arnold笑言：「當時是很初步的技術，就是將玻璃樽爆破，碎掉的玻璃粒也較為大和粗糙，只能用在看不見的地方，例如鋪石屎的輔助物料。」

▲ 由黃鋈暉、陳俊宇和葉希芃共同設計、構思的再生玻璃冰屋，令人仿如置身北極。（湯致遠攝）

後來他們再研究不同方法，例如先將玻璃樽分色，作更精細的爆破，初代的玻璃磚終於成形。「但仔細看還會發現當中殘留了樽上的招紙，甚至是淺啡色的豉油漬。」那一次他們將玻璃磚砌成長方形的凳，放置在PMQ。

這一次，3人將技術再提升，在回收玻璃樽並熔融後，與樹脂混合成為一款半透明、相當耐用的新型建築物料-回收玻璃磚，更用心調製出不同顏色，同時確保安全性，打造出外形與環保兼備的美麗「冰屋」。

這款達6米高的壯麗冰屋，由超過1,000塊再生玻璃磚，相等於超過2,500個玻璃樽製作而成，在燈光下折射出不同顏色的光芒，營造極地璀璨感覺。除此之外，場內更有一道由近萬個回收樽蓋組成、超過30米長的天空極光，相當浪漫。「因為每次回收玻璃樽，都要丟棄無數的樽蓋，我們便想徹底地重用物料，將樽蓋也包含其中。」

記者：王嵐