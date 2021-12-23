【狗隻晶片】申訴專員批評漁護署執法不力　近10年逾16萬狗隻未續牌及注射狂犬病疫苗

▲ 高級調查主任潘順蓮交代調查結果。（湯致遠攝）

申訴專員公署今日（23日）公布兩項主動調查報告，近10年有超過16萬的狗隻未有續牌及注射狂犬病疫苗，批評漁護署未有嚴格執法，同時又調查消防處主要透過突襲巡查非法油站的執法工作，認為消防處在人力資源、執法行動、法例的罰則和宣傳教育方面，仍有改善之處。

申訴專員趙慧賢今日（23日）公布兩項主動調查結果，包括漁農自然護理署有關狗主責任的規管工作及政府對非法燃油轉注活動的規管，並分別向漁護署提出11項改善建議，向消防處及保安局提出五項改善建議。

公署的調查發現，漁護署在對狗主涉嫌違反《狂犬病條例》或其附屬法例個案的跟進和執管、處理狗隻牌照申請：續牌或改變牌照持有人、領回走失狗隻、以及在宣傳減少放棄飼養狗隻、適時為狗隻續牌和申報更改狗隻畜養人資料的工作及安排上，均有可改善的地方，其中發現近10年有超過16萬的狗隻未有續牌及注射狂犬病疫苗。

公署認為，當局應更積極及主動跟進狗主涉嫌違反法例的個案，嚴格要求狗主遵行法例的規定，加強跟進未有適時為狗隻領取牌照、接種疫苗及植入晶片等的個案，優化與動物福利機構，處理走失狗隻的安排，以及改善狗主領回狗隻的安排等 。

另外公署亦主動調查消防處執法工作，指非法油站遍布多區存隱患，認為消防處須改善執法行動，即看：【下一頁】

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記者：袁澍