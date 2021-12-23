【人事變動】有線寬頻公布新管理人員任命　星島集團前高層關慧玲將出任新聞及資訊總監

有線寬頻今日（23日）公布新管理人員任命，包括雷紹麟先生出任為集團策略及業務轉型總監；關慧玲女士出任為集團新聞及資訊總監，並出任香港有線新聞有限公司及有線財經媒體有限公司總經理，指深信新的管理人員任命將有助集團發揮自身優勢，繼續有效執行轉型策略，以把握市場機遇。

新管理人員任命詳情如下：

雷紹麟先生出任為集團策略及業務轉型總監，曾於虛擬銀行擔任市務總裁，曾於世界知名的會員獎勵計劃公司擔任營運總裁，在制定及執行業務戰略和監督方面擁有豐富經驗，將致力統籌集團戰略藍圖的規劃及商務發展。

關慧玲女士出任為集團新聞及資訊總監，並出任香港有線新聞有限公司及有線財經媒體有限公司總經理，她將於2022年1月3日履新。關女士擁有超過20年傳媒經驗，曾於知名報業機構擔任高級管理人員。關女士將專責統籌新聞及資訊部門的業務發展，帶領新聞部許方輝及謝燕娜等人，提升新聞質素及推動資訊內容創新

許麗君女士出任為業務轉型主管；持有專業會計師資格，擁有於不同行業統籌審計、財務、會計及顧問諮詢工作的豐富經驗，將集中整合及改進集團運作流程、提升管理及工作效率

項偉倫先生出任為業務轉型主管；為數碼營銷、數碼產品及電子商貿專家，擁有豐富初創經驗，將與集團各部門合作，提升數碼實踐策略。

郭秋賢先生出任為業務轉型主管；曾於政府資助的旅遊推廣機構擔任業務發展總經理，並先後於兩間資訊科技公司及著名航空公司擔任高級管理人員，將為集團的網絡、基建和應用系統制定升級和投資計劃。