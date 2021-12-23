【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康

▲ 盧海鵬80歲生日飯局。

「鵬哥」盧海鵬日前80歲生日，在21日冬至日一班圈中老拍檔齊齊為鵬哥慶生兼做節，已屆高齡的鵬哥精神爽利，當年曾在《歡樂今宵》合作的林建明，就再跟鵬哥合體，重演鬥氣拍檔。

大姐明林建明昨日在社交平台上載鵬哥慶生飯局照，留言：「跟一班俊男美女吃冬至飯，超爽！」

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因鵬哥當年跟林建明在《歡樂今宵》短劇《蝦仔爹哋》分別演鬥氣冤家「蒙豬眼」和「大白鯊」，因此有網民留問大姐明二人有否再鬥嘴，林建明幽默答：「今晚無鬥咀，因是他牛一，唯有忍住吓！」

飯局中除有林建明，並有胡楓以及早前患動手術後康復的演員甄珍，另外，資深演員姜大衛及太太李琳琳亦鮮有一同合體公開亮相，夫妻齊為鵬哥祝賀。

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80歲的鵬哥，因曾做過通波仔手術，本身亦有腳患，曾一度要撐拐杖行路，現時身形清減不少的鵬哥曾透露，近年每天早上隨周潤發及一班跑步朋友上山慢跑，由早上約6時半開始起步，一齊上山慢跑，健康逐漸好轉。

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靠行山改善健康

鵬哥指，發仔教跑步的正確步姿、呼吸有節奏：「起碼跑1個鐘，最少跑3公里，有時會5公里。」並表示跑步後，身體健康有明顯改善：「身體比從前好，人又弗了，腳痛問題也有改善。」

他更形容發哥是隨隊醫師，會為各人按摩鬆筋骨，更讚對方：「手勢一流。」此外，他指一向喜歡攝影的發哥也常為跑友影相留念，如隨團攝影師般。