  • 21°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 12:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康

娛樂 11:23 2021/12/23

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

盧海鵬80歲生日飯局。

「鵬哥」盧海鵬日前80歲生日，在21日冬至日一班圈中老拍檔齊齊為鵬哥慶生兼做節，已屆高齡的鵬哥精神爽利，當年曾在《歡樂今宵》合作的林建明，就再跟鵬哥合體，重演鬥氣拍檔。

大姐明林建明昨日在社交平台上載鵬哥慶生飯局照，留言：「跟一班俊男美女吃冬至飯，超爽！」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

因鵬哥當年跟林建明在《歡樂今宵》短劇《蝦仔爹哋》分別演鬥氣冤家「蒙豬眼」和「大白鯊」，因此有網民留問大姐明二人有否再鬥嘴，林建明幽默答：「今晚無鬥咀，因是他牛一，唯有忍住吓！」

飯局中除有林建明，並有胡楓以及早前患動手術後康復的演員甄珍，另外，資深演員姜大衛及太太李琳琳亦鮮有一同合體公開亮相，夫妻齊為鵬哥祝賀。

【扮嘢王】盧海鵬消瘦現身跟呂珊合唱　曾通波仔鵬哥中氣十足唱《幾許瘋語》【有片】

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

80歲的鵬哥，因曾做過通波仔手術，本身亦有腳患，曾一度要撐拐杖行路，現時身形清減不少的鵬哥曾透露，近年每天早上隨周潤發及一班跑步朋友上山慢跑，由早上約6時半開始起步，一齊上山慢跑，健康逐漸好轉。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

靠行山改善健康

鵬哥指，發仔教跑步的正確步姿、呼吸有節奏：「起碼跑1個鐘，最少跑3公里，有時會5公里。」並表示跑步後，身體健康有明顯改善：「身體比從前好，人又弗了，腳痛問題也有改善。」

他更形容發哥是隨隊醫師，會為各人按摩鬆筋骨，更讚對方：「手勢一流。」此外，他指一向喜歡攝影的發哥也常為跑友影相留念，如隨團攝影師般。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【隱世神醫】周潤發積極教老友養生抗病　盧海鵬靠發哥推拿法健康好轉
10:36 2021/04/28
【隱世神醫】周潤發積極教老友養生抗病　盧海鵬靠發哥推拿法健康好轉
【老當益壯】胡楓夥後輩向梅艷芳致敬　修哥90歲大壽再入紙紅館
10:19 2021/11/08
【老當益壯】胡楓夥後輩向梅艷芳致敬　修哥90歲大壽再入紙紅館
【灣區物業】夏雨祖屋放售內部全公開　廣州越秀區千尺四房獨立屋曝光　
13:07 2021/12/14
【灣區物業】夏雨祖屋放售內部全公開　廣州越秀區千尺四房獨立屋曝光　

你可能感興趣

【隱世神醫】周潤發積極教老友養生抗病　盧海鵬靠發哥推拿法健康好轉
10:36 2021/04/28
【隱世神醫】周潤發積極教老友養生抗病　盧海鵬靠發哥推拿法健康好轉
【老當益壯】胡楓夥後輩向梅艷芳致敬　修哥90歲大壽再入紙紅館
10:19 2021/11/08
【老當益壯】胡楓夥後輩向梅艷芳致敬　修哥90歲大壽再入紙紅館
【灣區物業】夏雨祖屋放售內部全公開　廣州越秀區千尺四房獨立屋曝光　
13:07 2021/12/14
【灣區物業】夏雨祖屋放售內部全公開　廣州越秀區千尺四房獨立屋曝光　
盧海鵬 胡楓 周潤發 綠葉 姜大衛 李琳琳 林建明 甄珍 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
11:20 2021/12/22
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
10:54 2021/12/22
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
17:11 2021/12/22
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診