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【非法油站】非法油站遍布多區存隱患　申訴專員：消防處須改善執法行動

社會 11:18 2021/12/23

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申訴專員公署公布兩宗調查報告。（湯致遠攝）

申訴專員公署今日（23日）公布兩項主動調查結果，包括漁農自然護理署有關狗主責任的規管工作及政府對非法燃油轉注活動的規管，並分別向漁護署提出11項改善建議，向消防處及保安局提出五項改善建議。

申訴專員趙慧賢指出非法油站遍布多區，部分在欠缺防火及滅火設備的民居附近，存在安全隱患。公署指消防處主要透過突襲巡查、處理投訴和採取聯合行動，在目前有的法規和人手下，消防處已經盡力執法和危險品車輛牌照的審批，惟非法油站仍然猖獗。公署認為消防處在人力資源、執法行動、法例的罰則和宣傳教育方面，仍有改善之處。 

公署指，儘管消防處盡力打擊非法燃油轉注問題，但是無法堵截來源。政府應該探討引入源頭管理措施，或可能需要跨部門的專業知識及經驗，如考慮由保安局牽頭。

另外，人手方面，公署認為消防處7人的特遣隊人手相對禁絀，消防處應檢視現時人手編制，按實際情況透過內部/向政府要求增撥資源應付繁重工作。另外亦可以調整人力資源，增加突擊巡查和與海關/或警務處採取聯合行動的次數，增加成功檢控違法者的機會。

申訴專員亦批評漁護署執法不力，近10年逾16萬狗隻未續牌及注射狂犬病疫苗，詳情即看：【下一頁】

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記者：袁澍

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