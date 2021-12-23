【聖誕佳節】康文署籲市民聖誕節勿聚集及亂拋垃圾　提醒須遵守防疫規例

▲ 康文署呼籲市民聖誕節期間切勿聚集及亂拋垃圾。（資料圖片）

康文署今日（23日）表示，市民在聖誕假日期間到該署轄下場地時，必須遵守防疫規例，以及佩戴口罩，減低病毒在社區傳播的風險，違例者可被檢控；並切勿進入已關閉的場地內亂拋垃圾。

署方又指，將與其他政府部門於聖誕節期間（24至26日）在轄下場地，包括香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、尖沙咀海濱花園、星光大道、中間道兒童遊樂場、尖沙咀東海濱平台花園，以及市政局百週年紀念花園採取一系列措施，以確保地方清潔及安全。

署方稱，亦加派人員在相關地點巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動，將連同相關部門的執法隊伍，於尖沙咀一帶轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公共秩序等行為採取執法行動，違例者可被檢控。香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道及尖沙咀海濱花園一帶會因應實際情況實施人群管制措施。

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責任編輯：余思嵐