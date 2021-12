《Sex & the City》Mr Big遭翻舊帳涉性侵　《色慾都市》續集3女角即時割席

▲ Mr Big被拍十幾年前性侵,《色慾都巿》3位女角立即割席。

不知道是否《色慾都市》(Sex & the City)的續篇《And Just Like That......》沒有預期中排山倒海的話題,還是影評一致給予一個「爛」字,最近劇中飾演Mr Big一角而著名的Chris Noth被捲入性侵漩渦,事業面臨滑鐵盧,《色慾都市》劇中的3位女角還未待事件還真相大白時就立即割席。

令Chris Noth廣為人知的成名作不用多說當然是《色慾都市》,劇中飾演的Mr Big由season 1到兩套電影版都有他的一份兒,擔戲甚重,雖知道在續篇《And Just Like That......》第一集,Mr Big就因為心臟病突發死去,令到不少fans大為失望,令影評普遍有彈無讚。

這一次Chris Noth突然被指多年前性侵,消息指分別有兩位40歲和31歲的女性提供,前者因為工作上的客戶中有著Chris,因此Chris會在辦公室上和他調情,及後受他邀請到他家中作客然後發生性行為。後者為餐廳待應,在工作上認識他,餐聚後去了他家中發生親密關係。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事情發生後,Chris被經理人公司A3 Artists解約,拍攝中的劇集《The Equalizer》亦被抽起他的戲份。他立時作出聲明,指這些都是十幾年前的事,而且雙方在你情我願下發生,不明白這些女性為何到現在才會公開,他說:

我絕對沒有性侵這些女性。

不過,正所謂世態炎涼,《色慾都市》3位女角即時割席,發表聯合聲名:

我們對針對Chris的指控感到難過,我們支持勇於面對並分享自身痛苦的女性.......

不過,網民眼睛最是雪亮,不乏以下一語道破關係的留言:

若果不是你們在《And Just Like That...》首集已經將Mr Big弄死,今時今日你們又怎會衝出來立時割席﹗

記者:何偉雄