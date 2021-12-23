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【奪命意外】工業傷亡權益會指出事沙井工人無安全裝備匪夷所思　批評機管局無做好監管

社會 11:36 2021/12/23

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赤鱲角兩工人疑吸入沼氣後搶救後不治，另有3人疑吸沼氣不適。

本港昨日（22日）赤鱲角駿群路有兩名男工人懷疑因吸入沼氣，導致昏迷，送院搶救後惜告不治，另有3人吸入沼氣不適，事件造成2死3傷。（詳情即看【下一頁】）工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在一個電台節目表示，據知當時是突然有污水及沼氣湧出，兩名死者並沒有墮下井內。她對一個月內，出現兩宗同類致命事故感到憤怒，批評兩次事件負責工程的渠務署及機管局，無做好監管。

蕭倩文質疑，工友到密封地點工作，是否無獲派防護裝備。而對於機管局稱，承辦商在工程展開前已就相關工序作風險評估及測試，工人亦已接受相關訓練（詳情即看【下一頁】），她指，喉管充斥不少氣體，打開井蓋後或會湧出污水及沼氣，故開工前安全，不等如工作期間就安全。她認為，工人必須要有防護裝備，如果工友只有外科口罩，是令人匪夷所思。

蕭倩文指一個月內出現兩宗同類致命事故感到憤怒，批評兩次事件負責工程的渠務署及機管局，無做好監管，又認為勞工處需要跟進事件，加強工人安全保障。她指家屬已約承辦商及機管局下午開會，又提醒工友如果要進行這類工作，但未有獲配備防護工具，應拒絕開工。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清，在同一節目表示，下井工人只配備外科口罩，肯定不合規格，雖然現時有些搖控器幫助清潔渠務，但行內使用不普遍，而且渠內有沉積物，始終需要人手處理。

蘇四清指，工人進入沙井或進入渠管工作前， 通常都要先做好各種程序，例如先量度氣體濃度，開風扇打鮮風入內，將沼氣吹走，入渠一方要打開渠蓋，下游一方要進行抽氣，加強通風等。如果渠內環境許可，工人可攜氧氣樽、救命鐘及穿保護衣等，但有時實際環境空間未必很大，有些器具未必用到。

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責任編輯：李榮忠

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