【牙周病】牙痛未必是蛀牙　牙醫：服消炎止痛藥不會減輕疼痛

▲ 相比非牙周病患者，牙周病患者患心血管病機會高1倍。

每當牙痛時，大家都會立即聯想到蛀牙，但未必知道原來牙齒和口腔的健康，與其他器官亦息息相關。口腔與心臟，兩個看似風馬牛不相及的部位，原來有著密切關係。

牙周病與心血管疾病

牙周病跟心臟病、中風等心血管疾病有著相近的風險因素，例如吸煙、壓力、肥胖、糖尿、不良飲食習慣等。有研究報告顯示，牙周病患者比非牙周病患者患上心臟血管疾病的機會高一倍。

當牙肉出血發炎，而又同時患有牙周病時，牙周的細菌可隨著血液，在提供心臟營養的冠狀動脈腔內形成菌斑，動脈管壁會隨時間增厚，產生血栓。一旦冠狀動脈受到血栓阻塞，會令心臟缺氧，導致心肌梗塞。值得留意的是，當相同的血管栓塞發生在細小的腦血管時，便會導致中風。

另外，有「細菌性心內膜炎」病史的患者，在治療牙周病時因會引起短暫性的菌血症，多數需要事先服用抗生素。由此可見，口腔與心臟血管疾病有著密切關係。

左邊牙床痛 慎防心絞痛

不少人誤以為牙痛只是普通牙患，忽略了心臟疾病的可能性，例如牙痛可能屬於心絞痛引起的反射性疼痛（Referred Pain）。根據研究顯示，三成心臟病患者會出現非典型的心絞痛徵狀。反射性疼痛的牙痛與一般牙痛不同，患者會出現牙床的一側或兩側疼痛，而且以左側為多，有時甚至擴至面頰，但是牙齦與臉頰都不會紅腫。服食消炎止痛藥後情況不會減輕，反而會更嚴重。

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如果出現以上病徵，應細心留意身體實際狀況，有需要時便應諮詢牙醫或專科醫生意見。

拔牙與心肌炎

抵抗力較差的牙周病患者，身體防禦細胞無法保護自己，拔牙時可能會令牙周病細菌透過傷口，順著微血管或淋巴循環跑到心臟，造成心肌炎。因此，當身體有發炎情況時，應暫緩拔牙，先處理或使用藥物消炎，待抵抗力恢復後再拔牙。

「糖尿牙」

糖尿病患者傷口一般都較難痊癒，而牙周病其實屬細菌感染的慢性發炎疾病，因此牙周病與糖尿病其實是雙向的。有研究指出，糖尿病患者患有牙周病的機會是非糖尿病患者的1.9倍；而牙周炎病人有糖尿病的比例，亦比非牙周炎患者的比例高出近兩倍，因此牙周炎已被認為是除了糖尿腳、糖尿眼外，第六種糖尿病的慢性併發症。

同時患有牙周病和糖尿病的患者，其病情亦相對較嚴重，日後治療牙周炎的成效及復原能力亦會較差。同時，牙周炎所產生的毒素及物質，會降低胰島素的功效，加劇糖尿病病情。成功治療牙周病對下降糖化血紅素有利，亦可降低病人對使用胰島素或降血糖藥物的依賴，可謂一舉兩得。

留意持續牙肉出血

牙肉出血原因通常是牙齦炎或牙周病，但有時可以因為其他原因，甚至有機會與全身性疾病有關：

• 服食抗凝血藥物

• 出血性疾病，如血友病、血癌等白血病

• 身體抵抗力下降，如糖尿病、正進行抗癌治療

• 高血壓或服食抗血壓藥物

若發現睡醒時口腔有血絲或有流血情況出現，首先要檢查牙肉健康以排除牙周病所引致的牙肉發炎流血。當牙周健康得到改善後，若口腔有血絲的情況持續，就不應輕視：因為血絲可能來自其他地方或更嚴重的病源，例如鼻咽癌、咽喉及食道等，應及早求醫查找原因。