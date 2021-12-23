【MIRROR成員】揚威海外獲封國際突破之星　姜濤被《Variety》封香港20年來最耀眼新星

▲ 姜濤獲《Variety》選為今年「Variety’s International Breakout Stars of 2021」！

姜濤是MIRROR隊中的人氣王，有來自世界各地的「姜糖」支持，他繼早前被國際知名雜誌《Tatler》選為今年300位「亞洲最具影響力人物」，他又再次「衝出香港」，獲美國權威娛樂雜誌《綜藝》（Variety）選為今年「Variety’s International Breakout Stars of 2021」，十分威水！姜濤的香港歌迷會已率先於社交平台轉發消息。恭賀姜man！

最新影片推介：《全民造星IV》ASH專訪

姜濤與《屍殺列車》的馬東石、《魷魚遊戲》的鄭浩妍一同獲選，文中提到姜濤是香港20年來最耀眼新星，認定他在舞台上的表現。

【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲 親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡

香港20年來最耀眼新星

當中也有提到姜濤於2018年成為ViuTV選秀節目《全民造星》的冠軍，而又於2021年奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，為兩項大獎之最年輕得主。

另外，文中提到姜濤早前唱出一連串歌曲向樂壇前輩致敬，稱自己有責任傳承廣東歌一事。

姜糖們於歌迷會Instagram帖文留言祝賀：「So proud of you 姜濤繼續努力，為香港人發光發熱，永遠支持您」、「姜生好叻叻」、「你的努力和做人態度得到別人的認同，很替你高興啊！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「我相信可以再次成為亞洲第一」

姜濤曾於今年4月舉行的《Chill Club 推介榜年度推介20/21》奪得男歌手銀獎，當時他說︰「我今次唔會O咀……其實要多謝嘅人，MIRROR都多謝晒，但我最想多謝我嘅歌迷，姜糖，我出道離唔開佢哋幫助，最想多謝所有香港人，我拎得呢個獎，相信我哋呢班後生仔、香港嘅歌手，我相信可以再次成為亞洲第一。」

及至今年8月，姜濤的《Dear My Friend,》成功衝出香港，獲日本J-WAVE電台節目《Step One》重點推介。

【MIRROR成員】姜濤幻想秘密拍拖心情 AGA窺探姜Man深情一面

▲ （影片截圖）

教主同樣揚威海外

姜濤的隊友Anson Lo（盧瀚霆）早前奪下「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」殊榮，衝出香港，揚威海外。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「教主」直言感覺十分驚喜：「好多謝2021 MAMA頒發呢個殊榮畀我，超級開心同榮幸，能夠得到今次殊榮及登上2021 MAMA舞台，係我一直以來嘅夢想，今次獲得2021 MAMA認同，絕對係好surprise，而且亦好鼓舞，自己今年做過嘅嘢得到唔同嘅人欣賞及支持，鼓勵到我嚟緊演藝路上繼續努力，畀觀眾睇到更多自己不同一面。」