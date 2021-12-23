【目無尊長】嫌餸菜油膩港女沖水後才吃　男友媽媽怒斥：以後唔好上嚟食飯

▲ 有港女嫌餸菜油膩沖水後才吃，令男友媽媽怒不可遏。

有減肥的人會將餸菜「過水」以去除多餘油脂，但這樣做也要看看場合。有港女抱怨上男友家吃飯時，因餸菜太油膩所以將它們沖水後才吃，卻被男友媽媽怒斥，著她「以後唔好上嚟食飯」。港女不滿「點解上咗年紀嘅人咁唔體諒人？」，有網民認為她不懂得尊重長輩。

一名港女在「香港討論區」以「我都係想食飯食得清淡啲，但佢阿媽叫我以後唔好上嚟食飯」為題發文，表示自己正在減肥，所以最近一個月吃得比較清淡、少鹽少油，並已成功減磅。

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嫌伯母煮的餸菜油膩 逐件餸沖水後才吃

日前事主上男友家吃飯，她表示自己並不是第一次見家長，與男友媽媽「都算有兩句」。

但佢阿媽嗰日煮咗好多肥膩嘢，包括鳳爪排骨啦，炸子雞，燒肉，煎魚，連啲菜睇落去都好多油。

事主指由於不好意思一口也不吃，遂叫男友給她一碗水，將餸菜沖水後再吃，而雞和燒肉都不吃皮。不過這引起男友媽媽的不滿，問事主為何要這樣做，

我答佢因為我最近減肥想食清淡啲，點知佢阿媽就問我點解唔早啲出聲，仲話我咁樣好大嘥唔食皮，拎啲嘢食去過水好似話緊佢煮嘢唔好食咁。

伯母怒不可遏

男友見狀立即安慰媽媽，但仍未能平息伯母的怒火，更質問事主此舉是否暗示她作為媽媽卻不懂得照顧家人的飲食，怒斥「我哋啲老嘢煮嘢係咁豐富啦，如果咁難為你，你以後咪唔好勉強上嚟食啦！去返啲西餐食沙律啦！」

事主對此感到不忿，男友著她之後「買返盒嘢去氹返佢老人家就無事」，但事主表示不想這樣做。

痴線，勁小事囉，都唔知佢阿媽做咩跳制(掣)。我家陣又唔係唔食你啲野，使唔使咁大反應呀！我喺屋企咁樣做我爸媽都冇出聲啦。

網民：仲唔知自己問題喺邊

帖文一出引起網民熱烈回應，紛紛斥事主沒禮貌，不懂得尊重別人，「抵鬧」、「唔食肥膩嘢早啲講，又不是初次食飯，唔識尊重人定是溝通有問題。」、「尊重都未識仲要自覺冇問題」。

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有網民認為只是吃「一餐半餐」，因此無必要這樣做，「間唔中食一次唔使死嘅」、「食少少唔會即刻反彈十磅呀？」。有人建議事主可多吃菜少吃肉，「之後話自己比較鍾意食菜，還要施慢食，食到半飽不餓就停」、「食完之後，做吓運動咪得囉」。

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責任編輯：王明芳