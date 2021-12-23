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【非法油站】申訴專員倡多項改善建議　保安局：引入源頭管理措施不符合條例目的

社會 12:26 2021/12/23

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申訴專員趙慧賢公布兩項主動調查的結果。（湯致遠攝）

申訴專員公署今日（23日）公布兩項主動調查結果，其中一項是政府對非法燃油轉注活動的規管，向消防處及保安局提出5項改善建議（詳情即看【下一頁】）。保安局回應指，就第5項建議引入源頭管理措施，既不符合《危險品條例》的立法原意和目的，可能對市民生活和業界營商等造成不便，未能符合政府利商便民的原則。

保安局表示，在《危險品條例》（第295章）下對危險品的規管制度，條例原意是以發牌的方式規管危險品的製造、貯存、運送及使用，目的是確保過程中的消防安全，而非就危險品的供應和售賣作出限制，假如引入源頭管理措施，例如就危險品的供應和售賣作出限制，不符合立法原意和目的外，亦超越其規管範圍，更牽涉對整個危險品規管制度的重大改動，牽連甚廣。

局方又稱，條例所規管的物質類別相當廣泛，當中包括許多市民在日常生活中廣泛應用的消費品，所以規範危險品供應和售賣的建議，可能對市民生活和業界營商等造成不便，未能符合政府利商便民的原則。

局方解釋，柴油分銷商和零售商的規模、營運及操作模式涉及多層性、多樣性及多變性等複雜因素，提出從供應源頭打擊的構思並不切實可行，對遏止非法燃油轉注活動的作用亦有限；加上有關建議超越《危險品條例》下對危險品作出規管的原意和目的，並可能影響市民日常生活和業界營商，保安局經仔細考慮後未能接納調查報告的第5項建議。

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責任編輯：余思嵐

 


 

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