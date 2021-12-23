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【青春本我】炎明熹姚焯菲火紅女團裝拍MV　《聲夢傳奇》全員合體唱聖誕歌

娛樂 12:39 2021/12/23

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《聲夢傳奇》學員齊拍聖誕歌MV。

由《聲夢傳奇》一班學員合演的《青春本我》正在播出，即接於周日播放的第5集適逢在26號boxing day，雖然劇情未有關於節日氣氛，但《聲學》多位男女學員日前就拍攝首支聖誕歌MV應節。

TVB的官方網上頻道「See See TVB」早前上載一眾「聲夢」學員著靚靚拍攝的聖誕歌MV《All About Christmas》，跟樂迷及觀眾齊齊以開心的心情迎接佳節。

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 14位演出MV的學員有炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、潘靜文（Sherman）、林君蓮（蓮姐）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）、黃奕斌（Hugo）。

【青春本我X聲夢傳奇】四小花合體演唱　炎明熹回應會否參加《聲生不息》

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其中各成員分開男女團陣容，各有不同的特寫鏡頭，炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）等以鮮紅聖誕裝上陣；而男學員都以貴氣冬日學生造型拍攝，十分青春迫人。

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另外，今集《青春本我》主角落在吳若希飾演的Miss Yim及Hugo飾演的「跳舞網紅」身上。Miss Yim是一名十分著重學生分數的老師，已令學生們大感壓力。

Hugo疑患過度活躍症

不過熱愛跳舞Hugo卻毋懼嚴師，更於考試期間用手機欣賞自己的跳舞短片，結果與Miss Yim陷爭執，事件驚動鄧梓峰飾演的校長、Hugo媽咪（黎燕珊飾）及輔導心理學家兼老師Miss Wong（JW飾），Hugo更被懷疑患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）。

【青春本我】姚焯菲拍劇喪笑封NG王　Chantel+Gigi忍笑網民勁讚可愛【多圖】

今集吳若希演霸氣MIss。

大笑姑婆的吳若希這次全程黑起臉做戲，跟平時親切形象判若兩人，加上服裝造型甚有「女王」風範，讓人望而生畏！Jinny稱自己雖著重小朋友學業成績，但與虎媽仍有一段相當大距離，她又大讚Hugo有拍劇sense：「佢好有talent，我都幾喜歡。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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炎明熹 鍾柔美 姚焯菲 詹天文 何晉樂 林沚羿 冼靖峰 文凱婷 林智樂 林君蓮

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