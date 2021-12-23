【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋

▲ 環境局局長黃錦星與可持續發展委員會主席林正財、九龍城街市常客 Joanlin 及友人 Corrin「裸買」。（黃錦星網誌）

環境局局長黃錦星今日（23日）發表網誌表示，塑膠污染的挑戰迫在眉睫，對可持續發展有所影響。可持續發展委員會就「管制即棄塑膠」展開公眾參與活動以向政府提出建議，委員會於9月啓動了公眾互動階段，當中包括探討如何優化塑膠購物袋收費計劃，以及如何逐步管制其他非必要和難以回收的即棄塑膠製品。

黃錦星指，「走塑」為全球大勢所趨，尤其推動從源頭減少各類即棄塑膠，減廢又減碳，同時保護環境。他呼籲市民在購物買餸時，考慮「走塑」、甚至「裸買」（即是買東西免卻不必要的即棄購物袋等）。他指「裸買」好習慣，可以說是好傳統，在他的孩提時代，大都是自備重用買餸籃。近年，「裸買」好習慣又再興起，既抗衡即棄塑膠購物袋氾濫的情況以加強保護環境，亦可為迎接「垃圾收費」作好準備，所謂「揼少啲 慳多啲」，源頭減廢又慳錢，一舉多得。

黃錦星表示，根據近年堆填區棄置量調查，塑膠購物袋的棄置量仍高企，每年逾40億個，即平均每戶家庭每年丟棄逾千個塑膠購物袋，顯示香港「走塑」仍須努力。為進一步減少塑膠購物袋，他指亦要檢視其最低收費水平。相對於香港歷來仍是5毫的規定，澳門已經定價約港幣一元；而英格蘭亦從2015年的約等於港幣5毫，於今年已上調至約港幣1元的最低收費水平。

黃錦星指，亦可考慮調整現行塑膠購物袋收費計劃，包括進一步收窄豁免範圍，他以南韓為例，自2019年起大型超級巿場全面禁塑膠購物袋，麵包店亦不許免費提供塑膠購物袋。惟現時在香港，買4個麵包，可用上5個豁免收費膠袋，他認為實屬濫用，導致膠災。

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責任編輯：李榮忠