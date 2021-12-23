【好人好事】全球姜糖聖誕為小朋友送暖　姜濤凝聚力強帶動全球粉絲行善

▲ 各地姜糖參與聖誕慈善活動。

出道兩年多的姜濤粉絲人數愈來愈多，而姜糖更是遍佈各地，而臨近聖誕節，全球11個國家的姜糖更一齊做慈善應援！早前「姜濤全球應援團」聯同「姜濤姜糖將心比心義工團」舉行一個慈善活動，當中來自香港、台灣、澳門、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國和美國的姜糖化身為「聖誕老人」，捐贈禮物包給當地的小朋友。

另一MIRROR成員陳卓賢的粉絲亦以偶像名義行善，向「兒童癌病基金」捐出八萬元作為送給偶像的聖誕禮物，MIRROR各位男神發揮了「生命影響生命」的精神。

【MIRROR成員】姜濤聖誕節回饋粉絲 親手包禮物贈姜糖：希望你們喜歡

▲ 姜濤帶動粉絲行善。 （取自instagram）

姜濤早前於IG發帖文，公佈聖誕期間會向姜糖們送大禮，姜濤更大晒聖誕包裝的禮物，當中寫道：「準備了很久，以往總是收到你們的禮物，這次換我送你們，希望你們喜歡。噢對了～聖誕快樂，我的糖們！」

▲ 姜濤早前親手包裝聖誕禮物。 （取自instagram）

姜糖以偶像之名行善

偶像這麼窩心，一眾姜糖亦呼應姜濤的窩心行動，全球姜糖近日進行一個慈善應援項目，香港方面，「姜糖將心比心義工團」找來345位善長捐出18萬港元，將100份聖誕禮物包送給有需要的小朋友，當中包括兒望紓緩服務基金服務的危重病兒童，以及香港耀能協會服務的特殊需要兒童，另外義工團隊早前舉辦了兩場聯歡會，跟一眾小朋友提早慶祝聖誕節，而餘款在扣除成本後將全數以姜濤名義捐出予慈善機構。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

至於世界各地的姜糖亦紛紛響應這慈善項目，姜濤澳洲應援團方面，他們透過Samaritan’s Purse的禮物鞋盒活動捐贈了玩具及各種日用品，希望為世界各地貧困兒童送暖；至於加拿大的應援團即響應本地CTV Toy Mountain Campaign玩具捐贈活動, 籌集200份玩具捐給救世軍 (The Salvation Army) ，轉贈予有需要的小朋友、青少年及家庭，另外英國應援團送了200個禮物鞋盒給世界各地有需要的小朋友，讓他們在這佳節能感受這份愛。

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

至於亞洲區方面，台灣、日本、澳門、新加坡及馬來西亞姜糖也有慈善應援活動，姜濤澳門應援團組織一眾善心姜糖，將100份禮物及日用物資送往兩家照顧兒童及青少年中心，他們更透過與院長對話，讓出席的姜糖及其子女了解弱勢社群的生活狀況。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

各地鏡粉齊心行善

至於台灣姜糖們即一起送暖到台中的一家孤兒院，為院內的小孩和認養小女孩送上禮物。至於新加坡和馬來西亞姜糖於聖誕及新年期間為「小黃花慈善教育基金」籌募了70多個弱勢家庭一個月的日常開支，當中包括食物，嬰幼護理品和衛生用品，以及提供了兩所兒童中心共104份的節日午餐。

▲ 陳卓賢也帶動FANS行善。 （取自instagram）

除了姜糖外，其他鏡粉也以偶像名義行善，早前MIRROR成員陳卓賢於IG限時動態呼籲捐贈骨髓幫助癌病小朋友韶洋，而Ian的官方歌迷會即以偶像名義向「兒童癌病基金」捐款八萬元。

▲ 粉絲以偶像名義向「兒童癌病基金」捐款八萬元。（取自Facebook）

【好人好事】向流浪牛送暖捐出1板糧草 粉絲代姜濤行善窩心行為獲讚

早前歌迷會於facebook專頁貼出「兒童癌病基金」的捐款收據以及答謝信，當中寫道：「這是一份代表 hellosss 送給Ian的聖誕禮物，我們相信，小小的捐款幫助簡單、純真的小朋友比任何物質也來得有意義Merry Christmas, Ian! Merry Christmas, Hellossss!」