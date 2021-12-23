【誤殺候判】葵涌醫院男病人倒斃　無業漢被裁定誤殺罪成候判

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2018年葵涌醫院發生男病人倒斃浴室案，36歲男病人涉誤殺被捕，早前於於高等法院否認誤殺罪受審，陪審團退庭商議後，今(23日)裁定被告誤殺罪成，押後至下周三(29日)判刑。

涉案被告張澤明(36歲)，報稱無業，他被控於2018年11月5日，在香港非法殺死鄭學云。4女3男陪審團以5對2裁定被告誤殺罪成，控方指被告曾任送貨員，患有精神失常及反社會人格障礙，過往曾有普通襲擊、襲擊致他人身體嚴重受傷及藏毒等刑事紀錄。

法官問及辯方律師須否索取精神科報告，代表律師指法庭毋須索取任何報告，因被告已就其病患接受治療，惟代表律師需時研究案例，法官遂押後判刑至下周三(29日)處理，被告須還押候判。

控方早前於開案陳詞指，案發期間被告與死者均為葵涌醫院的留院病人，2018年11月4日晚上，醫院職員獲告知有人在洗手間內跌倒，職員其後發現死者左前額受傷，左眼眉位置及咀唇流血，死者送院後翌日早上不治。

控方指從醫院公共空間的閉路電視片段可見，11月4日晩上約8時45分至9時，被告與死者發生爭執，期間被告曾推死者的肩膊，兩人互相怒目而視，被告又曾抓著死者的衣服，及後兩人一同進入洗手間。

兩名目擊證人指曾看見被告推死者，致死者失去平衡倒地。被告警誡下稱，他只是推了死者一下，死者便倒地，其後指死者的咀巴流出口水，他感到很噁心，遂溫和地推開死者，其後便上廁所。

記者：林育慧