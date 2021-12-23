【本地遊】重新發現大嶼山物種之美　專家帶路探索昂坪自然野趣

▲ 今次不妨由專家帶路，探索大嶼山昂坪的自然野趣。

疫情下多了港人遠足，但走過的山林樹徑，其物種你又了解多少？有旅遊團體跟生態協會合作，舉辦了3個大嶼山的行程，由專人講解，分別以歷史文化、生態及攝影的角度，重新發掘大嶼山的美麗。別過商業化後的昂平市集，遁入不太ig-able的山野間，森呼吸下享受片刻寧謐，心靈更是飽足。

大嶼山昂坪一帶，在大家來說界乎「熟與不熟」之間，天壇大佛、寶蓮禪寺固然是「名物」，但問身邊朋友，原來未搭過昂坪360纜車的人也不少。這次隨幾位專業導賞員漫遊昂坪一帶的山林野境，一陣和悅的雀叫聲，仿如心靈頌砵般，帶來精神鏤空的感覺。

記者作為「新鮮人」都是首乘昂坪360纜車，20分鐘的包廂旅程，正是從城市與鄉野間的景觀切換，港珠澳大橋、赤鱲角機場等場景展現眼前，還有東涌灣旁的河涌景緻，確是難得。

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榕樹石屋 貝納祺的茶園故事

抵步後的昂平市集，是仿江南小鎮而建的建築，在此醫肚後就可出發。這導賞團由Pam Holidays及生態協會合辦的昂坪特色導賞團，除有星空攝影及生態考察兩大主題行程，還有深度文化導賞遊。帶領導賞團的生態協會創辦人Samson帶我們由昂坪市集通往心經簡林，當中的山徑，如沒細心留意和講解可能也忽略了。

▲ 由Pam Holidays及生態協會合辦的昂坪特色導賞團，分別由熟悉自然生態、當地文化及攝影的專家帶領，由左至右分別是Jacky、Samson和Patrick 。(攝影︰馮柏偉)

「如這些色澤鮮紅的癲茄，其實有毒果物，但卻是野生動物或鳥類的食物，從牠們的排泄中播種，帶來天然循環。」Samson說。再走幾步則見到淡雅粉紫色的勝紅薊，原來牠最能吸引班蝶採蜜，但最吸引團友的，是樹葉上的一堆油茶盾蝽的「若蟲」。

若蟲指是不完全變態的昆蟲階段，跟甲蟲、蝴蝶等完全變態（即卵、幼蟲、蛹、成蟲）的蟲類不同，沒經過成蛹的階段。油茶盾蝽色澤鮮紅，堆在一起會較有安全感，也令捕獵者不敢埋身。

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沿途中，也會經過一間被榕樹「纏繞」的廢棄石屋，它是香港常見的細葉榕。「 它的氣根好發達，並會隨著周邊依附著的環境生長。其發芽地方往往都不是在地下而往上的，也會發展至樹枝丫。向上生長樹葉會開始光合作用，其他的根則會包住或依附所的環境物，可能是一棵樹、一道牆或者是一間屋。假以時日氣根愈變愈粗，從而成為另一條樹幹。」

這間石屋，原來背後也有掌故。據隨行的文化導賞的導賞員Jacky表示，這個地域原來是已故御用大律師貝納祺（Brook Bernacchi）的故居所在地，貝納祺在上世紀40年代來港並定居於大嶼山，更因深愛這片土地，特意在此建起茶園，60年代全盛時期，更出產龍井、水仙等茶葉。「之前貝納祺更在他的事務所賣茶，其訂單更遠至英國、印度，可惜茶園自貝納祺在1996年逝世後逐漸荒廢。」

心經簡林 夜攝星空

行走一段山路，就到了心經簡林。其木柱採用花梨木製，雕刻有國學家饒宗頤教授的墨跡。木柱都依照天然山勢排列成無限符號 (∞)，以代表生生不息，但座落於∞最高點的木樁並沒有任何刻字，以象徵《心經》「空」的要義。

在此心經簡林，原來也是攝獵星空的最佳位置。團中的攝影專家 Patrick 表示，心經木陣連著群星閃爍，最是壯觀。

在這裏低一點的角度，set定腳架作長時間曝光，以木條作前景。夜晚對焦，我們最難是找到焦點，我們多數都會開相機的 live view ，先找一粒最光的星，手動較好合適的焦點。可能ISO1600，曝光15至18秒已可以影到銀河了。

▲ 大嶼山的心經簡林，其實是夜攝星空的理想地點，這次由專家帶路探索昂坪大自然的一面。(相片由Patrick 提供)

站在心經簡林望向對面山頭，有一大片岩石，此時Jacky 就講起大嶼山名的由來。「話說當年英國人問村民問這裏叫什麼山，便有人戲稱這是爛頭山，結果聽在外國人耳裡，便將爛頭聽成 Lantau，自此英文就譯成 Lantau 了。」

彌勒山郊遊徑 賞植物觀昂坪美景

心經簡林是一個行山的分岔處，想對樹木有多些了解，可行這條彌勒山郊遊徑。路程算難行，而且坡度不大，在徑中有白楸、變葉榕、烏毛蕨、九節、光葉山礬等植物。當中的山烏桕是本地的灌木，每到冬季它就會漸漸變紅，為郊野添上異彩。

不一會就可到彌勒山觀景台，在此可眺望天壇大佛、寶蓮寺、昂坪市集以至遠處靈會山、牙鷹山、象山等景緻，暮色中配以飄渺的氤氳，頗有深山靈氣之感。

▲ 登上彌勒山郊遊徑，過程也不算難行。(攝影︰馮柏偉)

▲ 從彌勒山觀景台眺望，可看到天壇大佛、寶蓮寺、昂坪市集等景色。(攝影︰馮柏偉)

短短約3小時的行程，Samson作了歸納總結，「昂坪一帶有人工化的市集，但旁邊同時保留的植物，可能是人工種植，也有宗教或風水理由而留低的。這些灌木叢假以時日，讓它們成長，環境濕度會增加，也可令到這裏支撐或支持到更加高大的樹木， 由草坡地變為灌木，再變成樹林，這是絕對漫長的過程，讓子孫後代可以見到茂密的樹林，就要我們這一代好好保育。」

Pam Holidays

收費︰昂坪歷史文化、生態及攝影團，每人由1,050港元至1,600港元不等，10人即可成行

查詢網頁在此

記者︰馮柏偉