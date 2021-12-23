【本地遊】維港海濱「海岸堤階」平安夜開放　首設踩艇仔活動+多個裝飾打卡位【內附連結】

▲ 位於灣仔海濱的「海岸堤階」，連同鄰近的「水上運動及康樂主題區（第二期）」將於12月24日正式開放。（相片來源：海濱事務委員會）

維港海旁又有新玩意，位於灣仔海濱的維多利亞港首條「海岸堤階」，連同鄰近的「水上運動及康樂主題區（第二期）」將於12月24日正式開放。全新的海濱空間佔地約5200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，有Chocolate Rain及水上運動為題的藝術裝置和聖誕裝飾，更設有維港水上腳踏船設施，更可首度於維港內「踩艇仔」。

是次開放的海岸堤階，位於灣仔海濱水上運動及康樂主題區（第二期）內，是首個維港無欄杆梯級式沿岸設計，讓遊人可拾級而下無障礙欣賞維港景色。佔地約5200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，令港島北連貫的海濱長廊進一步延長四成至總長度達7.4公里，以後可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。

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海岸堤階主題區提供草地、戶外桌椅、遮陽及兒童遊樂等設施，亦特別邀請麥雅端為主題區設計了一套以Chocolate Rain及水上運動為題的藝術裝置和聖誕裝飾，提供多個打卡位。其中最為矚目的是海岸堤階上一幅長約20米的巨型畫作，市民更可於海上從另一角度欣賞作品。主題區亦是寵物友善場地，可帶同繫上牽繩的寵物一同前來。

整個主題區將全日開放，市民更可破天荒於維港內「踩艇仔」，場地提供20艘水上腳踏船供遊人租用，當中3艘更以Chocolate Rain卡通為主題。活動將提供2人腳踏船及4人腳踏船2款可選，開幕優惠價由港幣100元及港幣140元起，每節以45分鐘收費計算。水上腳踏船活動將試行半年，可由今日起透過官方網站預先訂票。

為保障安全，梯級上已安裝浮波和爬梯。除主題區的場地保安員，更有專門負責海岸堤階的保安員全日巡邏，以及在舉辦水上活動時安排救生員和救生快艇服務。

水上運動及康樂主題區（第二期）

位置：灣仔北臨時公共運輸交匯處至鴻興道天橋對開

水上腳踏船活動詳情：可即時網上付款購票，購票後將會收到電郵確認。

時段 / 票價 星期一至五 星期六、日及公眾假期 10am-2pm 2人船：$100 / 4人船：$140 2人船：$160 / 4人船：$224 2pm-6pm 2人船：$120 / 4人船：$168 2人船：$200 / 4人船：$280

記者：張頌婷