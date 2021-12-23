  • 21°C
香港時間 : 20211223日 (週四) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【e-道過關】入境處明擴展「非觸式 e-道」服務　至啟德郵輪碼頭管制站

社會 12:26 2021/12/23

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

入境處明擴展「非觸式 e-道」服務，至啟德郵輪碼頭管制站。（資料圖片）

入境處早前推出新「非觸式 e-道」服務，香港居民可在機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站使用該服務，市民只需在流動應用程式成功登記，產生QR code進入e-道配合容貌識別技術便可過關，過程較以往指紋識別快1秒。（詳情即看【下一頁】）入境處今日（23日）公布，將於明日（24日）擴展香港居民「非觸式e-道」服務至啟德郵輪碼頭管制站。

入境處指，年滿11歲或以上可使用e-道服務的香港居民均合資格登記使用「非觸式e-道」服務，11至17歲的合資格香港居民須在父／母或合法監護人的同意下進行登記。合資格香港居民可以用有生物特徵認證技術的智能電話下載入境處「非觸式e-道」流動應用程式進行登記。成功以流動應用程式登記後，他們可透過該程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身分自助辦理出入境檢查手續，過程中無需接觸e-道的任何共用設備。

除上述登記方法外，合資格香港居民亦可直接於「非觸式e-道」（只適用於十八歲或以上人士）或親身到任何一個e-道登記處進行登記。已登記的香港居民可使用他們的智能身份證進入e-道，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

入境處指，市民仍然可以選擇繼續使用指紋識別技術的e-道服務或以傳統櫃位辦理出入境檢查手續。

目前香港國際機場、港珠澳大橋及深圳灣管制站已提供「非觸式e-道」服務，入境處表示會分階段擴展至其他管制站。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋
今日 12:12
【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋
【電子簽證】入境處下周二起推電子化簽證申請服務　涵蓋8成簽證申請
13:04 2021/12/22
【電子簽證】入境處下周二起推電子化簽證申請服務　涵蓋8成簽證申請
【入境處】印度籍被羈留男子入境事務中心內昏迷　送院後不治
20:17 2021/12/21
【入境處】印度籍被羈留男子入境事務中心內昏迷　送院後不治

你可能感興趣

【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋
今日 12:12
【管制即棄塑膠】黃錦星指要檢視膠袋最低收費水平　現時平均每戶家庭每年仍棄逾千個膠袋
【電子簽證】入境處下周二起推電子化簽證申請服務　涵蓋8成簽證申請
13:04 2021/12/22
【電子簽證】入境處下周二起推電子化簽證申請服務　涵蓋8成簽證申請
【入境處】印度籍被羈留男子入境事務中心內昏迷　送院後不治
20:17 2021/12/21
【入境處】印度籍被羈留男子入境事務中心內昏迷　送院後不治
入境處 機場 深圳灣 香港國際機場 經濟 港珠澳大橋 深圳 郵輪碼頭 服務 香港

最高瀏覽

【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
11:20 2021/12/22
【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
10:54 2021/12/22
【王力宏離婚】驚傳Yumi服過量藥物輕生　網民爆料：正在醫院洗胃急救
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診
17:11 2021/12/22
【王力宏離婚】Yumi輕生被爆造假只是吞褪黑素　醫護怒轟：她自己掛急診