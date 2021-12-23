【名牌加價】CHANEL限購令兼4度加價　Flag Bag價格與Birkin只差100美元

▲ Chanel在「疫市」期間4度將手袋再度上調，一個Flap Bag袋跟另一女士夢想手袋 Hermes的Birkin袋，只差100美元。

差不多年尾，想不到女士手袋也來一場終極之戰，就的正是CHANEL將旗下手袋再度加價，令國際時裝KOL diet prada都忍不住發帖文，指出CHANEL在「疫市」期間4度將手袋上調，一個Flap Bag袋跟另一女士夢想手袋 Hermes的Birkin袋，只差100美元。同時，亦發出「限買令」，每位顧客到巴黎專門店，每次只可買一個。

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KOL Diet Prada資料來自Bloomberg，Bloomberg指出除了flap bag，Boy手袋與2.55大手袋都有加價，其中一個2.55黑色皮手袋已接近$1萬美元（約$7.8萬港元），似乎CHANEL將其手袋與有升值潛能的腕錶市場看齊，大家只好拭目以待！

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Diet Prada更指出，一個正價的Hermes Birkin袋原是$8,900美元，跟CHANEL的中型碼的手袋Flap Bag只差100美元，不過，兩個款式銷售對象群不同，有能力負擔者早已兩者都「Nice Try」了，此舉只為增添潮流女士首次想買dream bag的煩惱吧！

記者：黃鑑江