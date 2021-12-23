【冒牌物品】海關在旺角打擊售賣冒牌物品　檢逾4000件懷疑冒牌物品

▲ 海關在旺角打擊售賣冒牌物品，檢逾4000件懷疑冒牌物品。（政府新聞處）

​香港海關昨日（22日）在旺角採取特別行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約4,300件懷疑冒牌物品，估計市值約26萬元。行動中，海關拘捕兩名分別39歲及63歲的女子。

海關指，在早前進行巡查期間，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經調查後，海關人員昨日採取執法行動，掃蕩多個位於通菜街的固定及流動小販攤檔和一間樓上冒牌物品貯存中心，檢獲該批懷疑冒牌物品，包括手袋、衣服、帽和日用品等。

海關表示，會在聖誕及新年假期期間繼續加強巡查及採取執法行動，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：李榮忠