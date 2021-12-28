糖尿病患者對「糖尿腎」欠危機感　良好醫患溝通有助管理病情

▲ (左起) 糖尿病病人鍾先生、糖尿病病人劉女士、腎病科專科醫生何繼良醫生、內分泌及糖尿科專科醫生周振中醫生及香港復康會社區復康網絡資深社工暨培訓顧問劉素琼女士，一同呼籲糖尿病患者改善醫患溝通，做好預糖尿病心腎併發症的工作。

全港約有70萬名糖尿病患者，即每10名港人便有1名患者。而糖尿病的嚴重性，在於它可引致多種併發症，包括從糖尿誘發的慢性腎病，俗稱「糖尿腎」，嚴重的可導致腎衰竭，患者需終生洗腎來維持生命。然而，香港復康會社區復康網絡早前向糖尿病患者進行的調查結果顯示，當中約六成糖尿病患者沒有或不知道自己需接受腎功能檢查，明顯對「糖尿腎」欠缺警覺性，加上因不同的因素限制，阻礙患者與醫生的溝通，大大影響了治療糖尿病的效果。



六成患者忽視腎功能檢查



今年11月上旬，香港復康會社區復康網絡透過網上問卷訪問了153位糖尿病患者，當中發現每3位患者，便有一位從未跟醫生討論「糖尿腎」，更有約六成患者沒有或不知道自己需接受腎功能檢查。調查也發現，九成受訪者都曾經在醫生問診的過程中難以回答醫生提問，主要原因是找不到合適的詞語表達（39%）及記性不佳（34%）等；亦有逾六成（61%）受訪患者希望向醫生了解檢查報告的內容，有半數人（50%）表示希望跟醫生討論病情日後的發展及併發症，卻因眾多因素令他們未能成功向醫生提出討論。

▲ 香港復康會社區復康網絡資深社工暨培訓顧問劉素琼女士發佈糖尿病友問卷調查結果，發現六成患者忽視腎功能檢查。

良好溝通與自我管理為治療關鍵



病友鍾先生患上糖尿病超過十年，他表示，由於每次診症時間匆忙，所以沒有向醫生進一步了解及表達病情，故此多年來都不清楚糖尿病併發症的風險，也不了解「篤手指」對管理病情的重要性，以致血糖控制持續不理想。另一位糖尿病病友劉女士則表示自己相對較幸運，由於有家人擔任醫護人員，讓她對糖尿病有充分認識，每次見醫生前都「做足功課」，例如回顧自己近期的身體變化、記錄血壓及血糖指數等，促進了她跟醫生的溝通，才讓她成功做好疾病管理。香港復康會社區復康網絡資深社工暨培訓顧問劉素琼指出：「良好的醫患溝通是控制糖尿病的重要一環，可是由於病人自身及其他客觀因素，以致彼此溝通出現缺陷，最終會對病情管理會造成莫大影響。」

▲ 糖尿病患者鍾先生患病逾十年，與醫生溝通困難重重，以致疾病控制未見理想。

▲ 糖尿病患者劉女士每次見醫生前都「做足功課」，讓她成功做好疾病管理。

有見及此，香港復康會社區復康網絡與病人資訊平台「康心摯友」一同舉辦「醫患糖尿醒『腎』Coffee Talk」座談會，邀請病人及來自不同專科的醫生一同討論「醫患溝通」這個課題，探索改善雙方溝通技巧的方法。



信任醫療團隊 制定治療目標



內分泌及糖尿科專科醫生周振中醫生指出，糖尿病是影響全身組織的慢性疾病，可誘發多個器官發生併發症，例如心衰竭及腎衰竭，因此糖尿病管理不僅止「治療糖尿病」，而是透過控制糖尿病病情，去保護其他器官及組織，包括在藥物治療上，現時的新型糖尿藥如SGLT2 抑制劑，也在控糖之餘，為心臟及腎臟提供保護。他說：「糖尿病是一個終身病患，因此在確診初期，就需要與病人詳細解釋病情及治療方案，制定個人化的治療目標及進程，讓他們明白病人與醫生是一個團隊，需要彼此配合才能達成控病效果。」而鑑於調查發現大部分患者（69%）均認同增加個人管理糖尿病的知識及技巧，可提高醫患溝通的效率，周醫生亦提到，不論線上線下都有不少專業醫護機構及病人組織，提供糖尿病各類資訊，病患可在診症室以外增進相關知識，促進與醫生討論病情的效率。

▲ 內分泌及糖尿科專科醫生周振中醫生指出，糖尿病患者在確診初期，需與醫生制定個人化的治療目標及進程，然後互相配合，達到理想的控病效果。

勿忽視定期檢查 及早預防及管理併發症



腎病科專科醫生何繼良醫生指出，糖尿病是引致腎衰竭的主因，約四成糖尿病患者會併發慢性腎病，而現時需洗腎的病人中，每10位便有5位是「糖尿腎」，可見「糖尿腎」是一個相當嚴重的問題。然而早期慢性腎病的症狀並不明顯，醫生也往往需要透過檢查才能了解患者狀況。何醫生提出了一些建議促進雙方溝通，達致理想的病情管理，例如患者留意自己身體變化，並在覆診前至少記錄一星期的血糖及血壓數據，幫助醫生快速掌握患者的病情。另外，病人可透過一些簡單指標快速評估病情，例如腎功能可劃分為一至五期，只要簡單向醫生查詢腎功能期數，便能了解腎臟的健康狀況。

▲ 腎病科專科醫生何繼良醫生建議，患者覆診前至少記錄一星期的血糖及血壓數據，幫助醫生快速掌握患者的病情。

何醫生說：「要準確掌握病情，定期做檢測是最有效的方法，我們建議在確診初期最好一年進行一次微蛋白尿檢查，如果情況不理想，就可能要增至每6個月，甚至4個月檢查一次。雖然初期病徵並不明顯，若病人可多加留意身體狀況，例如出現皮膚痕癢、容易疲倦、膚色暗沉就應主動向醫生提出，安排進一步檢查。」他補充，在管理糖尿病情上，專科護士、藥劑師及營養師亦擔當非常重要的角色，「除了專科護士及藥劑師可分別向患者講解疾病知識及服藥須知，營養師就可幫助病人認識哪些食物會影響病情，了解控制飲食對病情管理的重要性。」



周醫生及何醫生均表示，很多病人在面對醫生時都充滿心理負擔及壓力，但這些都是不必要的，應視醫生為合作伙伴，是治療路上的好拍檔，藉著良好的溝通一起克服在管理糖尿病及其併發症上遇到的挑戰。



此欄目資料由英國阿斯利康藥廠提供



HK-6468 22/12.2021



（特約）