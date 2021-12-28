糖尿病患者對「糖尿腎」欠危機感 良好醫患溝通有助管理病情
全港約有70萬名糖尿病患者，即每10名港人便有1名患者。而糖尿病的嚴重性，在於它可引致多種併發症，包括從糖尿誘發的慢性腎病，俗稱「糖尿腎」，嚴重的可導致腎衰竭，患者需終生洗腎來維持生命。然而，香港復康會社區復康網絡早前向糖尿病患者進行的調查結果顯示，當中約六成糖尿病患者沒有或不知道自己需接受腎功能檢查，明顯對「糖尿腎」欠缺警覺性，加上因不同的因素限制，阻礙患者與醫生的溝通，大大影響了治療糖尿病的效果。
六成患者忽視腎功能檢查
今年11月上旬，香港復康會社區復康網絡透過網上問卷訪問了153位糖尿病患者，當中發現每3位患者，便有一位從未跟醫生討論「糖尿腎」，更有約六成患者沒有或不知道自己需接受腎功能檢查。調查也發現，九成受訪者都曾經在醫生問診的過程中難以回答醫生提問，主要原因是找不到合適的詞語表達（39%）及記性不佳（34%）等；亦有逾六成（61%）受訪患者希望向醫生了解檢查報告的內容，有半數人（50%）表示希望跟醫生討論病情日後的發展及併發症，卻因眾多因素令他們未能成功向醫生提出討論。
良好溝通與自我管理為治療關鍵
病友鍾先生患上糖尿病超過十年，他表示，由於每次診症時間匆忙，所以沒有向醫生進一步了解及表達病情，故此多年來都不清楚糖尿病併發症的風險，也不了解「篤手指」對管理病情的重要性，以致血糖控制持續不理想。另一位糖尿病病友劉女士則表示自己相對較幸運，由於有家人擔任醫護人員，讓她對糖尿病有充分認識，每次見醫生前都「做足功課」，例如回顧自己近期的身體變化、記錄血壓及血糖指數等，促進了她跟醫生的溝通，才讓她成功做好疾病管理。香港復康會社區復康網絡資深社工暨培訓顧問劉素琼指出：「良好的醫患溝通是控制糖尿病的重要一環，可是由於病人自身及其他客觀因素，以致彼此溝通出現缺陷，最終會對病情管理會造成莫大影響。」
有見及此，香港復康會社區復康網絡與病人資訊平台「康心摯友」一同舉辦「醫患糖尿醒『腎』Coffee Talk」座談會，邀請病人及來自不同專科的醫生一同討論「醫患溝通」這個課題，探索改善雙方溝通技巧的方法。
信任醫療團隊 制定治療目標
內分泌及糖尿科專科醫生周振中醫生指出，糖尿病是影響全身組織的慢性疾病，可誘發多個器官發生併發症，例如心衰竭及腎衰竭，因此糖尿病管理不僅止「治療糖尿病」，而是透過控制糖尿病病情，去保護其他器官及組織，包括在藥物治療上，現時的新型糖尿藥如SGLT2 抑制劑，也在控糖之餘，為心臟及腎臟提供保護。他說：「糖尿病是一個終身病患，因此在確診初期，就需要與病人詳細解釋病情及治療方案，制定個人化的治療目標及進程，讓他們明白病人與醫生是一個團隊，需要彼此配合才能達成控病效果。」而鑑於調查發現大部分患者（69%）均認同增加個人管理糖尿病的知識及技巧，可提高醫患溝通的效率，周醫生亦提到，不論線上線下都有不少專業醫護機構及病人組織，提供糖尿病各類資訊，病患可在診症室以外增進相關知識，促進與醫生討論病情的效率。
勿忽視定期檢查 及早預防及管理併發症
腎病科專科醫生何繼良醫生指出，糖尿病是引致腎衰竭的主因，約四成糖尿病患者會併發慢性腎病，而現時需洗腎的病人中，每10位便有5位是「糖尿腎」，可見「糖尿腎」是一個相當嚴重的問題。然而早期慢性腎病的症狀並不明顯，醫生也往往需要透過檢查才能了解患者狀況。何醫生提出了一些建議促進雙方溝通，達致理想的病情管理，例如患者留意自己身體變化，並在覆診前至少記錄一星期的血糖及血壓數據，幫助醫生快速掌握患者的病情。另外，病人可透過一些簡單指標快速評估病情，例如腎功能可劃分為一至五期，只要簡單向醫生查詢腎功能期數，便能了解腎臟的健康狀況。
何醫生說：「要準確掌握病情，定期做檢測是最有效的方法，我們建議在確診初期最好一年進行一次微蛋白尿檢查，如果情況不理想，就可能要增至每6個月，甚至4個月檢查一次。雖然初期病徵並不明顯，若病人可多加留意身體狀況，例如出現皮膚痕癢、容易疲倦、膚色暗沉就應主動向醫生提出，安排進一步檢查。」他補充，在管理糖尿病情上，專科護士、藥劑師及營養師亦擔當非常重要的角色，「除了專科護士及藥劑師可分別向患者講解疾病知識及服藥須知，營養師就可幫助病人認識哪些食物會影響病情，了解控制飲食對病情管理的重要性。」
周醫生及何醫生均表示，很多病人在面對醫生時都充滿心理負擔及壓力，但這些都是不必要的，應視醫生為合作伙伴，是治療路上的好拍檔，藉著良好的溝通一起克服在管理糖尿病及其併發症上遇到的挑戰。
此欄目資料由英國阿斯利康藥廠提供
HK-6468 22/12.2021
（特約）