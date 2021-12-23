【暖心車長】元朗出港島巴士有聖誕布置 　乘客望見心情靚大讚有心思

▲ 有網民坐元朗出港島巴士，開心見到有聖誕布置。

12月聖誕氣氛濃厚，有乘客發現坐巴士也充滿節日氣氛，巴士車頭收銀位置有聖誕布置，在網上開心分享，大獲網民激讚，紛紛大讚車長有心思，希望可以坐該輛元朗往港島的968巴士。

巴士有聖誕布置

有女網民昨日（22日）在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖分享了一張相片，她大約早上7:35乘巴士由元朗出港島，一上車在付款位置就發現驚喜，從照片所見，八達通機位置放有聖誕帽，旁邊支付寶收費機應是未有啟用，屏幕貼有巴士吉祥物「九巴仔」扮聖誕樹的圖畫，收費機上方放有聖誕老人公仔，還掛有聖誕彩帶，充滿聖誕氣氛。發帖網民表示，

我覺得係值得分享嘅，但係呢件事一啲都唔突發。Merry Christmas！

▲ 巴士有聖誕布置，充滿節日氣氛。（圖片︰香港突發事故報料區fb）

雖然樓主未有透露是哪一間巴士，但她指出元朗出港島，加上收費為$24.7，有眼利心水清的網民知道是968巴士。該968路線巴士由元朗（西）總站往返銅鑼灣天后總站，途經同樂街、形點、大欖隧道、西區海底隧道、港澳碼頭、灣仔消防局等。

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乘客大讚車長有心思

另有網民表示同樣看到有聖誕布置的巴士，表示很多乘客很開心，估計是車長自發花心思去布置。

作為968常客，幾星期前已經見到有布置的巴士。我覺得係司機自己布置，好多人上車望見都好開心，好有驚喜。九巴見like多過投訴，只要適可而止應該唔反對。

▲ 另有其他網民分享，八達通機變聖誕老人。（圖片︰香港突發事故報料區fb）

在留言位置，有網民分享其他有聖誕布置的巴士照片，同樣在八達通機上放有聖誕帽，布置不同，未知是否同一車長所為，不過都是大讚司機。網民表示坐巴士如見到節日布置，心情會大靚，有的更指「俾24蚊睇聖誕裝飾，抵啦」、「呢啲車長，應該升去乘客關係科做大佬，為香港帶來溫暖。」、「係愛呀」等。更多留言見︰

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另有網民擔心布置是車長自發，非巴士公司提出，亦擔心有乘客投訴，希望九巴不要問責，大讚車長是敬業樂業才這樣做。可是有網民留言「車長已被照肺」，雖然未知是否屬實，但網民為車長感不值，「咁有愛都要照肺？司機好慘」。

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責任編輯：王明芳