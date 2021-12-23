【梅艷芳】草蜢聖誕舉行免費網上騷《A Present》　翻唱梅姐名作為香港癌症基金會籌款

▲ 草蜢舉行「A Present」網上免費音樂會，翻唱梅艷芳名作為香港癌症基金會籌款。

草蜢三子將於12月26日舉行名為《草蜢．愛的禮物．A Present》網上免費音樂會，翻唱多首梅艷芳經典名作，除了想透過音樂，向大家送上聖誕祝福，更希望將這份心意送給他們的師傅、梅姐梅艷芳。

屆時將會有數十間來自香港、馬來西亞以及加拿大的電視台、電台、傳媒一起進行聯播，希望為香港癌症基金會籌得更多款項。

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蔡一智表示：「我們一年前開始構思這個音樂會，當時香港疫情好嚴重，令我們想起梅姐，相信如果有她還在，一定會帶領我們四出做慈善、幫助有需要的人，所以我們三個覺得，是時候要做些事情，去承傳梅姐喜歡行善、喜歡幫助人的心。」

音樂會名為「A Present」，「A」代表Anita，梅艷芳的英文名，「Present」解作禮物，換言之，是送給梅艷芳的禮物。

擁有無數經典歌曲的梅姐，草蜢坦言選歌單的過程非常頭痛，因為每首都是心水，蔡一傑謂：「只是揀歌都花了好多時間，最終我們用抽籤的方法去解決問題，因為真的太多歌，每一首都是經典。而家選出來的歌，相信只要是梅姐的歌迷，包括我們三個梅姐的小粉絲，都好鍾意。」

選歌期間，昔日與師傅四出登台、巡迴演出的畫面，都一一湧上心頭，蘇志威說：「唱的時候，我忍不住眼紅紅，真的勾起了好多回憶，希望大家聽的時候，都會勾起你的回憶。」

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旁邊的蔡一智補充：「梅姐以前的歌真的好正，如果我們草蜢要再出廣東歌，真的要出多二百分努力去做好音樂，希望做到更高水準的廣東歌。」

今次網上免費音樂會為「香港癌症基金會」呼籲籌款，設有多個捐款途徑，包括經匯豐銀行、東亞銀行直接過數、以及「支付寶香港」和「PayMe」，海外朋友可以透過信用卡捐款。

草蜢希望透過今次活動，聯繫世界各地喜歡梅姐的粉絲，同時喚起他們的善心，捐款幫助有需要的癌症病人。

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