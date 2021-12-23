【套丁上訴】12人涉套丁案上訴預計聆訊8天　上訴庭排期明年上旬處理

▲ 8旬丁屋發展商李欽培涉向11名沙田原居民「套丁」，李連同11名原居民早年經審訊後被裁定串謀詐騙罪成及判囚。（資料圖片）

8旬丁屋發展商李欽培涉向11名沙田原居民「套丁」，李連同11名原居民早年經審訊後被裁定串謀詐騙罪成及判囚，12人早前獲准保釋等候上訴。案件今（23日）於高等法院上訴庭作指示聆訊，法官將正式上訴許可聆訊定於2022年上半年，預計需時8天，而控辯雙方可就將丁屋政策的憲法爭議加入上訴理據，先作書面陳詞。

12名上訴人早於2015年於區域法院經審訊後被裁定罪成及判囚，及後由於需等候有關丁權合憲性的司法覆核結果，故一直押後至今。上訴人一方今指出，由於終審法院於2021年11月就丁權合憲性頒下的判詞或會影響本案上訴人的定罪，因此他們有意在上訴理據中，加入有關憲法爭議。律政司一方則反對做法，並指終院判詞與本案定罪無關。

法官聽罷雙方陳詞後，決定先讓控辯雙方就是否新增上訴理據作書面陳詞，若然雙方無法達成共識，將開庭審議有關爭議。

法官另就申請上訴許可的正式聆訊審期諮詢控辯雙方，其中代表李欽培的大律師一度表示希望盡快聆訊，以免他所代表的上訴人等不及結果。法官最終將審期定於2022年上半年，待控辯各方商議合適日子，預計審訊需時8天。

涉案發展商李欽培早前被判囚3年，而另外11名原居民則分別被判囚2年半至2年10個月。

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記者：楊詠渝