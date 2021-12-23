【酒店Buffet】九龍酒店生蠔海鮮自助晚餐　網上預訂限時75折優惠【內附連結】

▲ 九龍酒店於明年1月3日起推出「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，有多款生蠔美食，蠔迷一定不要錯過。(酒店供應)

香港人喜歡食海鮮，生蠔也很受歡迎。九龍酒店倚窗閣於2022年1月3日起推出「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐，嚴選當造的3款鮮蠔，再加上不同種類的海鮮菜式，相當豐富。如在網上商店訂購，更可享高達75折優惠。

自助餐供應的3款鮮蠔 ，包括爽口而帶有海水鹹鮮的法國芬迪加蠔（Fine de Claire）、愛爾蘭石蠔及味道鮮甜的美國生蠔，還配合一系列特調醬汁：薄荷蘋果青瓜番茄雞尾酒汁、蜂蜜紫薑酸青瓜雞尾酒汁及勁辣香茅辣椒雞尾酒汁，為是夜「蠔」宴揭開序幕。

酒店行政總廚更以鮮蠔入饌，別出心裁設計多款精彩熱葷菜式，包括水牛城炸生蠔、櫻花蝦炸蠔餅、鹹蛋黃炒脆生蠔、蒜蓉金菇粉絲蒸廣島蠔、芝士波菜焗蠔及明太子芝士焗廣島蠔等，讓生蠔的口感和鮮味昇華。

▲ 自助餐也同時供應多款凍海鮮(酒店供應)

此外，食客更可品嘗多款時令凍海鮮如：加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青等。

甜品當然不能少，酒店供應一系列以以綠茶做主題的甜品，包括特濃咖啡綠茶歌劇院蛋糕、白摩卡綠茶泡芙、綠茶意大利芝士餅和咖啡抺茶芭菲，以及一直深受客人喜愛的芒果拿破崙，還有Haagen-Dazs雪糕亦一一送上，為是次自助晚餐畫上完美句號！

現於eShop購買，於2022年1月1至13日，可享75折優惠，1月14至31日則可享8折。

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「品味鮮蠔」海鮮自助晚餐

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

供應時間：6pm-9:30pm

價錢：周一至周四

成人628元、長者及小童478 元

周五至周日及公衆假期：

成人688 元、| 長者及小童508元

(*另收加一服務費)

記者：招美寶