【香港好去處】維港「海岸堤階」明日平安夜開放　設首個維港「踩艇仔」設施收費最平100元起【附收費時段表】

▲ 维港首個「踩艇仔」水上運動。（黃建輝攝）

位於灣仔海濱的維多利亞港首條「海岸堤階」，連同鄰近的「水上運動及康樂主題區（第二期）」將同步於明日平安夜(24日)正式開放，當中設有首個維港「踩艇仔」設施，讓市民可在水上感受維港景色。

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整個主題區將全日開放，設於灣仔海傍近紅磡海底隧道入口附近，而水上腳踏船設施開放時間則為早上10時至傍晚6時，

場地提供20艘水上腳踏船供遊人租用，當中會有2款船種選擇，分別有14艘2人腳踏船及6艘4人腳踏船，每節可玩45分鐘，2人船平日每節收費200元、4人船每節收費280元；周末及公眾假期另有收費，而主辦方同步推出開幕折扣優惠，指定時段票價低至5折起，市民透過官方網站預先訂票，如當日有空缺亦可即場購票租船。

現場設有救生員和救生快艇服務當值，市民登船前亦須穿上救生衣及有工作人員講解操作方法和安全守則等。

海濱空間佔地約5,200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，令港島北連貫的海濱長廊進一步延長至總長度達7.4公里，同時開放的「海岸堤階」是首個維港無欄杆梯級式沿岸設計，讓遊人可拾級而下無障礙欣賞維港景色，以及可供船隻上落水體的滑道，以便將來舉行龍舟比賽等水上競賽。

水上腳踏船活動詳情：

時段 票價(以每節45分鐘收費計算) 平日（星期一至五）10：00 - 14：00 2人船：$100 / 4人船：$140 平日（星期一至五）14：00 - 18：00 2人船：$120 / 4人船：$168 星期六、日及公眾假期：10：00 - 14：00 2人船：$160 / 4人船：$224 星期六、日及公眾假期：14：00 - 18：00 2人船：$200 / 4人船：$280

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記者：蘇文軒