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【膀胱癌手術】中大發現膀胱癌微創手術失血量少兩成　「機械人」輔助可避免切除整個膀胱

社會 13:08 2021/12/23

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外科學系泌尿外科組助理教授張源津（左）、外科學系泌尿外科組教授吳志輝（右）。（陳麗娜攝）

中大醫學院泌尿科團隊今日（23日）公布，處理膀胱癌手術的研究結果，發現透過微創體內尿路重建手術的出血量及往院時間，較傳統開放式手術分別減少22%及12%，出現尿道收窄及傷口滲漏等嚴重併發症的情況亦少2.4百分點。團隊又指，對於癌細胞已入侵肌肉的患者而言，微創手術配合機械人儀器，可避免切除整個膀胱而成功清除癌細胞。

中大醫學院泌尿科團隊與日本、內地等亞洲多國膀胱癌專家，分析2007年至2020年共556名膀胱癌患者數據，當中逾四成人即249人進行傳統開放式手術，約五成半即307人進行微創手術。

研究發現前者失血量較多平均為541毫升，後者為423毫升，相差22%；往院日數分別是18及16日，換言之，患者進行微創手術後的住院日數短12%。至於嚴重併發症發生率相若，進行微創手術的患者有15%，較進行開放式手術的患者少2個百分點。

現時如膀胱癌患者的癌細胞已侵蝕膀胱肌肉，醫生會考慮把膀胱部分或整個切除，病人同時需於腹部開造口，讓尿液由腹部的造口排出體外，部分病人則可以腸臟再造人造膀胱代替。目前這手術可以透過機械人以微創方法完成，以幾個小孔取代大傷口。

外科學系泌尿外科組助理教授張源津表示，肌肉入侵性膀胱癌患者數目較少，因此研究人數達556名數據量已相當多，研究結果證明體內尿路重建方法與開放式手術同樣安全和可行，前者更減少患者失血量和住院時間的額外好處，可以說手術機械人配合體內尿路重建，有望成為治療肌肉入侵性膀胱癌最佳微創治療方法。

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記者：陳麗娜

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