孫慧雪網台節目點擊衝破千萬　蝦頭有意約「蕾神」大爆料

▲ 楊詩敏（蝦頭）、孫慧雪、音樂人KB及黃丹儀齊慶功。

楊詩敏（蝦頭）、孫慧雪、音樂人KB及黃丹儀，日前為網上平台ChillGOOD TV，慶祝節目成功，開了祝捷會及預祝聖誕派對。

ChillGOOD TV開台9個月，最近獲YouTube 2021年度十大人氣創作者第3位及十大熱門創作者第9位兩個獎項。兩大王牌節目「Music Panda」和「絲打圍爐」，總點擊率已高達一千五百萬。

當日兩位主持人關心妍及連詩雅有工作在身，未能出席。四位特意做了兩個人形版，攜同Jade和Shiga兩人一起影祝捷大合照。

此外，適逢蝦頭生日，大家更送上驚喜生日蛋糕，令蝦頭十分驚喜。現場工作人員送上「美人魚」裝，喻意祝蝦頭早日遇上心儀嘅「漁夫」，釣得這條「美人魚」，非常搞笑！

▲ 蝦頭剛生日。

蝦頭謂剛加入不久，但這個大家庭令她玩得十分開心，很有團結感，由她跟連詩雅合作的《絲打圍爐》，非常愉快！

談到剛播出一集「如何降伏一日要七次的大食男友」，引發網上極大討論，更成為各網上平台熱搜，蝦頭笑言網民反應非常熱烈，令她們很開心，節目一早已經設定無底線，甚麼都傾得可探討。

問到最近有什麼更激話題想做，蝦頭笑言，「你問我，作為絲打，最近真心想同蕾神（李靚蕾）連線，了解一下她的故事。我估好多絲打都好想關心佢，同了解下佢心路歷程。」

孫慧雪就表示：「真心覺得搞channel不是一件容易的事，要靠大家努力，齊心先事成，所以慶功個日大家台前幕後都玩得好開心， 比心機得到成果原來係咁高興，未來我地都會繼續努力啦，會諗多D新野一齊拍。」

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